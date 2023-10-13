مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إجبار الفلسطينيين على الانتقال لجنوب غزة انتهاك خطير لاتفاقية جنيف

MENAFN - Youm7) قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، الجمعة، إن الأوامر العسكرية الإسرائيلية بإجبار أكثر من 1.1 مليون فلسطيني على ترك منازلهم في شمال غزة، يشكل نقلا قسريا للسكان المدنيين، في انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي.

جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعث بها منصور إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (البرازيل)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الكارثة الإنسانية والترحيل القسري الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ونوه منصور إلى أن حياة كل إنسان في قطاع غزة في خطر في ظل مواصلة إسرائيل، بعدوانها الوحشي والإجرامي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، الذين يشكل الأطفال نصفهم تقريبا، والمتواجدين في أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان على وجه الأرض، دون ترك أي مكان أو أحد في مأمن من هذا الهجوم، حيث تقوم بتحويل أحياء بأكملها إلى أنقاض.

وشدد على أن هذا العقاب الجماعي، والتطهير العرقي، والجريمة ضد الإنسانية، وإرهاب الدولة الصارخ يحدث أمام أعين العالم، منوها أنه قد تم تهجير ما يقارب من نصف مليون شخص من منازلهم، غالبيتهم يلجؤون إلى 92 مدرسة تابعة للأونروا، والتي وصلت بسرعة إلى طاقتها الاستيعابية.

كما دعا منصور مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، وجميع الدول وزعماء العالم الذين يسعون للسلام، إلى التحرك فورا لوقف هذه الجرائم ضد الإنسانية، ووقف المجازر ضد الشعب الفلسطيني، ووقف ترحيله قسرًا، ومساعدتهم على النجاة من هذا العدوان الهمجي والكارثي من قبل إسرائيل.

وأشار منصور إلى استشهاد 1799 فلسطينيا، من بينهم مئات الأطفال، أصغرهم الطفلة نبيلة نوفل (7 أيام)، إلى جانب مئات النساء، حتى اللحظة، في الغارات الجوية والقصف، منوها إلى أنه لا يزال آلاف الأشخاص في عداد المفقودين وانقطع الاتصال بهم بسبب انقطاع الكهرباء، كذلك تم القضاء على عائلات بأكملها، حيث يصل عدد الضحايا إلى 25 شخصا في منزل واحد، أمهات وآباء وأطفال وأجداد.

وفي هذا السياق، أشار منصور إلى استشهاد موظفين في الأمم المتحدة، في غارات قوات الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك، 11 موظفا في "الأونروا"، إضافة إلى 4 مسعفين، إلى جانب إصابة 6638 مواطنا، العديد منهم في حالة حرجة والذين أصبحت حياتهم معرضة للخطر مع انهيار النظام الصحي في غزة بسبب نقص الأدوية وقطع الكهرباء والوقود وجميع الإمدادات الأخرى من قبل إسرائيل.

وأشار منصور إلى أن الضفة الغربية لم تسلم من تصعيد العدوان الإسرائيلي ضد السكان المدنيين، بما فيها القدس الشرقية، حيث استشهد 44 فلسطينيًا، من بينهم تسعة أطفال، وأصيب أكثر من 700 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيها الإرهابيين منذ السابع من شهر أكتوبر الجاري.

وكرر منصور مناشدة الأمين العام التحرك الفوري لضمان الدعم المنقذ للحياة وللمساعدة في وقف العنف والنقل القسري الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، كما حث جميع الدول على التحرك الآن لوقف المذبحة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين وتوفير التمويل والإمدادات الإنسانية العاجلة، بما في ذلك من خلال "الأونروا" ومن خلال وكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات الدولية والمؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، التي تعمل ببسالة لمساعدة السكان المدنيين في هذه الظروف الخطيرة والمروعة وإنقاذ الأرواح البشرية.

وشدد على ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني من إرهاب الدولة والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحقهم، وضرورة أن يتم وضع حد للنكبة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.



