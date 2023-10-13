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اليوم..آخر موعد لمعرض أهلا مدارس بفيصل

10/13/2023 11:24:11 PM
(MENAFN- Youm7) يستمر معرض " أهلا مدارس "
بشارع فيصل بمحافظة الجيزة، استقبال الجمهور، حتى آخر فترة اليوم
السبت ، حيث يتم طرح كل المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسبة تصل إلى 30% بجانب أيضا طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن المجمدة بأسعار مخفضة.



على جانب آخر طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية
كميات كبيرة من السلع الغذائية بمعارض "أهلا مدارس" حيث يتم طرح السكر
بسعر 20 جنيها للكيلو، كما يتم طرح 20 ألف طن أرز مستورد بسعر الكيلو 20 جنيها وطرح الأرز المحلي عريض الحبة بـ 22 جنيها للكيلو والزيت عبوة 800 مللي بـ 40 جنيها للزجاجة
والمكرونة 400جم بـ7.5 جنيه ومكرونة اسباكتى 400جم بـ 8 جنيهات وشاى 250جم بـ44 جنيه ودقيق 1 كجم بـ18 جنيها وسمنة 650 جم بـ 42 جنيه وسمنة 700جم بـ48 جنيها وسمنة 1.5 كجم بـ97.5 جنيه وغيرها من العديد من المنتجات الأخرى، كما يتم ضخ 1000 طن دواجن مجمدة بسعر 85 جنيها للكيلو ، و1000 طن لحوم برازيلية مجمدة بسعر 160 جنيها، بخلاف الكميات المعتاد عليها بالمجمعات الاستهلاكية.



وكان
الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن معرض فيصل، هو واحد من 5 معارض رئيسية تقام بمحافظة الجيزة، ضمن مبادرة "أهلًا مدارس 2023" تشمل معارض: العمرانية، وإمبابة، والبدرشين، وأكتوبر، وفيصل، لافتًا إلى أن اختيار مواقع تلك المعارض جاء لاستهداف خدمة أكبر شريحة ممكنة من المواطنين بتلك المناطق والتيسير عليهم.












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