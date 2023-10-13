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آخر موعد لصرف النخالة الخشنة لموردي القمح من المزارعين.. غدا

10/13/2023 11:24:11 PM
(MENAFN- Youm7) تستمر
وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف النخالة الخشنة لموردي القمح المحلي من المزارعين والشركات والتجار نيابة عن المزارعين والتجار الذين لم يتقدموا للصرف أو المزارعين والموردين الذين حصلوا على أذون صرف ولم يتقدموا لصرفها في المواعيد المقررة حيث يستمر الصرف حتى يوم الأحد المقبل .



وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أخطرت المديريات بالمحافظات بالإعلان بأن آخر موعد لصرف النخالة الخشنة لموردي القمح المحلي من المزارعين والشركات والتجار نيابة عن المزارعين ، غدا الأحد 15 أكتوبر الجارى
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وفى حالة عدم التوجه للمطحن للصرف قبل هذا التاريخ يسقط حقه في صرف النخالة الخشنة وخليط الزوائد، مع استمرار الصرف للموردين الذين يقومون بالصرف وتم جدولة الصرف لهم من قبل المديرية إلى نهاية العام 2022م.


















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