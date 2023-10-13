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ينطلق فبراير المقبل.. شروط الاشتراك ومواصفات الأبحاث للتقدم بمؤتمر مكافحة الفساد بحقوق حلوان

10/13/2023 11:24:11 PM
(MENAFN- Youm7) تنظم كلية الحقوق جامعة حلوان المؤتمر العلمي لطلاب كليات الحقوق بالجامعات المصرية،
تحت عنوان (مكافحة الفساد والتكنولوجيا الحديثة)، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، ورئيس المؤتمر الدكتورة أمل لطفي عميد الكلية، وتنطلق فعاليات المؤتمر فى شهر فبراير المقبل.

وأعلنت كلية الحقوق عن شروط المشاركة في المؤتمر وهي :


الاشتراك خاص بطلاب كليات الحقوق بالجامعات المصرية (مجانا).

تناول البحث لأحد الموضوعات التي تندرج ضمن محاور المؤتمر
أصالة البحث، بحيث لم يسبق نشره ورقياً أم إلكترونياً، أو تقديمه لأي جهة أخرى محلية أم خارجية، ولا تتعدى النسبة الاقتباس من المراجع العلمية 20%
تحري الباحث الجدة والعمق في موضوعه، وإتباع منهجية البحث العلمي في الكتابة، بما يقتضيه من الدقة. والأمانة والموضوعية والتوثيق الكامل والإبداع
مساهمة البحث في وضع حلول تشريعية للموضوع الذي يتناوله بقدر الإمكان
الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم الملخصات والأبحاث وإجراء التعديلات
التزام أصحاب البحوث المقبولة بإجراء التعديلات التي تقترحها اللجنة العلمية.
تقبل الأبحاث باللغتين العربية أو الإنجليزية و لا تقبل الأبحاث المشتركة التي يزيد عدد الباحثين فيها عن إثنين
ألا يتجاوز البحث عن 20 أو (30) صفحة حجم (A4) شاملة جميع المراجع والملاحق والأشكال التوضيحية والجداول والرسومات والفهرس.
إعداد البحث وفقاً للخط المعروف بـ Simplified Arabic ، مع تباعد الأسطر بعد (1.5 lines)، ويكون حجم الخط في المتن (14)، بينما في الهوامش (12) وفي العناوين (16)، وتكتب العناوين بالبنط العريض
تقبل ملخصات الأبحاث في الفترة من *2023/11/01 م حتى 2023/11/30*






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