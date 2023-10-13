موسكو تبدى قلقها من الأوضاع السياسية فى أفغانستان

MENAFN - Youm7) أعرب الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف عن مخاوف موسكو إزاء الهيكل السياسي في أفغانستان وسياساتها الداخلية.

وجدد الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان -في تصريح صحفي نقلتها وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية تأكيد أهمية تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان، وذكر أن موسكو تشعر بالقلق إزاء الهيكل السياسي في البلاد.

وقال إن موسكو ليس لديها أي شكاوى بشأن السياسة الخارجية لحركة طالبان، ولكنها تختلف مع هذه المجموعة بشأن سياساتها الداخلية.

وشدد على أن إدارة طالبان يجب أن تلبي مطالب المجتمع الدولي بالاعتراف باحترام الحكومة الشامل لحقوق الإنسان وحقوق المرأة حتى يتم الاعتراف بها رسميًا، مؤكدا أن الاعتراف بحكومة نظام طالبان لن يصبح احتمالا حقيقيا إلا عندما ينتبهون إلى دعوة المجتمع الدولي إلى هيكل سياسي شامل.

وقال "كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف مرارا، لا تزال لدينا خلافات في الرأي بشأن السياسة الداخلية. نحن مهتمون أكثر بالهيكل السياسي العام".

وأوضح المبعوث الروسي أن التأكيد على هيكل سياسي شامل لا يعني الإصرار على ضم القادة الهاربين إلى قيادة أفغانستان. وقال "مبدأ الشمولية مهم لكي تصبح أفغانستان دولة طبيعية وتقليدية".

وشدد على أن المجموعات العرقية الرئيسية في أفغانستان يجب أن يكون لها الحق في التصويت والمشاركة في إدارة البلاد، ونوه إلى أنه يتوقع حدوث تغييرات في الهيكل السياسي لأفغانستان، وخاصة تشكيل حكومة شاملة وحل قضايا حقوق الإنسان، في أقل من ربع قرن، وحذر من أنه إذا ظل الوضع على ما هو عليه، فلن يتبقى شيء من أفغانستان خلال هذه الفترة.

وأكد كابولوف أن روسيا والعديد من دول المنطقة لا تعتبر تطوير العلاقات مع أفغانستان مشروطًا بالاعتراف بإدارة طالبان الحالية.

الجدير بالذكر أنه لم تعترف أي دولة رسميًا بهذه الحكومة بعد عامين من عودة طالبان إلى حكم أفغانستان.



