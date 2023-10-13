فرنسا ترفع مستوى التأهب الأمنى بعد مقتل مُعلم فى عملية طعن

MENAFN - Youm7) أفاد مكتب رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، بأنه تقرر رفع مستوى التأهب الأمني في فرنسا إلى مستوى "هجوم طارئ"، وذلك عقب عملية الطعن بسكين التي وقعت، الجمعة، في مدرسة ثانوية بمدينة "أراس" في إقليم "با دو كاليه" (شمالي فرنسا)، ما أسفر عن مقتل مُعلم فرنسي وإصابة آخرين.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد ترأس، مساء اليوم، اجتماعا أمنيا، بحضور رئيسة الوزراء ووزيرى الداخلية والتعليم، بعد الهجوم الذى وقع في مدرسة "جامبيتا" في مدينة "أراس".

وأكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين- في لقاء مع قناة "TF1"- هذه المعلومات، قائلا "لا يوجد تهديد بعينه، حتى لو كانت هناك أجواء سلبية للغاية"، مضيفا أنه "عندما ننتقل إلى هذا المستوى من الحيطة واليقظة، ذلك لأن ندعو جميع الفرنسيين وجميع الإدارات إلى توخي الحيطة والحذر".

وأوضح أن هذا المستوى يسمح للقوات بتعزيز قوتهم، مع وجود بضعة آلاف من أفراد الأمن الإضافيين سيساعدون الشرطة والدرك في مراقبة مراكز التسوق، وحماية جميع الفرنسيين بشكل واضح، لأنه "لسنا نحن من يتراجع".



من جانبه.. أشار المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب جان فرانسوا ريكار- في مؤتمر صحفي- إلى أن "عدة تحقيقات جارية لكشف الحقائق"، بعد هذا الحادث الأليم.. وأكد أنه تم حبس عدد من الأشخاص، مضيفا "التحقيق مستمر بشكل مكثف".



وأوضح ريكار أن البلاد شهدت صباح اليوم عملية طعن بسكين في مدرسة في مدينة "أراس" عندما دخل منفذ الهجوم المدرسة وكان طالبا سابقا فيها، وقام بطعن معلم كان أمام المدرسة، ما أودى بحياته وفي تلك الأثناء جاء معلم آخر لمساعدة زميله لكن تم طعنه وأصيب.. ثم دخل منفذ الهجوم المدرسة وتوجه إلى عدة أشخاص وأصيب عامل فني بعدة طعنات، ثم عامل صيانة، بحسب ريكار.. وبالتالي فإن حصيلة الحادث قتيل واحد وثلاثة مصابين.. وعلى الفور ألقت الشرطة القبض على منفذ العملية.

وكان مصدر بالشرطة قد أفاد بأن المهاجم شيشاني الأصل ومدرج على قائمة الأجهزة الأمنية للتطرف.



وأعلنت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب على إثر هذا الاعتداء فتح تحقيق في قضية قتل على صلة بمخطط إرهابي، وتحقيق في محاولة قتل على صلة بمخطط إرهابي وتشكيل عصابة إجرامية إرهابية.



