زيلينسكى: هولندا ستساعد فى تأمين ممر التصدير فى البحر الأسود

(MENAFN
- Youm7) صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن هولندا ستساعد في تأمين سفن الشحن التي تمر عبر ممرات بديلة في البحر الأسود.
وقال الرئيس الأوكراني -في مؤتمر صحفي في أوديسا حسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية "نعمل مع الشركاء من أجل ضمان الحماية المناسبة لممرات التصدير الجديدة ولتعزيز مواقعنا في البحر الأسود - وهذا ينطبق على حماية الأجواء فوق أوديسا وتعزيز الأسطول، فضلاً عن دعم إزالة الألغام للأغراض الإنسانية في البحر الأسود".
وأضاف أن الألغام الروسية تشكل تهديدا للشحن ليس فقط في مياهنا الإقليمية، قائلا إن هولندا ستساعد في ضمان سلامة ممر التصدير الخاص بنا في البحر الأسود.
وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنه ورئيس وزراء هولندا مارك روتي زارا ميناء أوديسا الذي تضرر من القصف الروسي. كما أطلع روته على نتائج عمل الممرات البديلة في البحر الأسود، والتي تم إنشاؤها بعد انسحاب روسيا من مبادرة حبوب البحر الأسود.
وتابع "إن الهجوم على الموانئ هو أحد أكثر الأساليب الخبيثة التي يمكن استخدامها، لأنه لا يدمر ما يوجد في موانئنا فحسب، بل يدمر أيضًا حياة الناس في البلدان الأخرى الذين يعتمدون بشكل كبير على الإمدادات الغذائية. ومن المهم أن يقف العالم متحدًا لدعم جهودنا في الدفاع عن الموانئ.
كما أكد أهمية التضامن العالمي ودعم جهود أوكرانيا لحماية الموانئ. وأشار الرئيس إلى أن "تضامن هولندا قوي للغاية، لا سيما في ضوء الحلول الجديدة لتعزيز دفاعنا الجوي".
ونشر رئيس وزراء هولندا مارك روته صورًا للقائه مع زيلينسكي في أوديسا عبر منصة /إكس/ للتواصل الاجتماعي.
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