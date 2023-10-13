زيلينسكى: هولندا ستساعد فى تأمين ممر التصدير فى البحر الأسود

MENAFN - Youm7) صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن هولندا ستساعد في تأمين سفن الشحن التي تمر عبر ممرات بديلة في البحر الأسود.

وقال الرئيس الأوكراني -في مؤتمر صحفي في أوديسا حسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية "نعمل مع الشركاء من أجل ضمان الحماية المناسبة لممرات التصدير الجديدة ولتعزيز مواقعنا في البحر الأسود - وهذا ينطبق على حماية الأجواء فوق أوديسا وتعزيز الأسطول، فضلاً عن دعم إزالة الألغام للأغراض الإنسانية في البحر الأسود".

وأضاف أن الألغام الروسية تشكل تهديدا للشحن ليس فقط في مياهنا الإقليمية، قائلا إن هولندا ستساعد في ضمان سلامة ممر التصدير الخاص بنا في البحر الأسود.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنه ورئيس وزراء هولندا مارك روتي زارا ميناء أوديسا الذي تضرر من القصف الروسي. كما أطلع روته على نتائج عمل الممرات البديلة في البحر الأسود، والتي تم إنشاؤها بعد انسحاب روسيا من مبادرة حبوب البحر الأسود.

وتابع "إن الهجوم على الموانئ هو أحد أكثر الأساليب الخبيثة التي يمكن استخدامها، لأنه لا يدمر ما يوجد في موانئنا فحسب، بل يدمر أيضًا حياة الناس في البلدان الأخرى الذين يعتمدون بشكل كبير على الإمدادات الغذائية. ومن المهم أن يقف العالم متحدًا لدعم جهودنا في الدفاع عن الموانئ.

كما أكد أهمية التضامن العالمي ودعم جهود أوكرانيا لحماية الموانئ. وأشار الرئيس إلى أن "تضامن هولندا قوي للغاية، لا سيما في ضوء الحلول الجديدة لتعزيز دفاعنا الجوي".

ونشر رئيس وزراء هولندا مارك روته صورًا للقائه مع زيلينسكي في أوديسا عبر منصة /إكس/ للتواصل الاجتماعي.



