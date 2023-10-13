كندا تجلى 236 شخصًا من إسرائيل

MENAFN - Youm7) أعلنت الحكومة الكندية، الجمعة، إجلاء القوات المسلحة 236 شخصًا من إسرائيل.

وزارت وزيرة الخارجية ميلانى جولى، إسرائيل، في وقت سابق اليوم، والتقت بنظيرها في البلاد، حسبما قالت مسؤولة الخارجية الكندية جولي صنداي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم.

وناقشت جولي أيضا الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، والتقت بكنديين استقلوا رحلات عسكرية كندية من إسرائيل إلى أثينا باليونان، وغادرت جولي إسرائيل، وتوجهت إلى عمان بالأردن.

ويتواجد حاليا أكثر من 6500 كندي في إسرائيل مسجلين لدى الخارجية الكندية، و485 كنديا مسجلين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت صنداي إن الخارجية الكندية تساعد حاليًا حوالي 2200 كندي، منهم 1300 في غزة و150 في الضفة الغربية.



وأضافت أنه لا يزال هناك 600 كندي موقعهم غير واضح، وأن اللجنة الاستشارية الحكومية تتواصل معهم، وتواصل الحكومة متابعة حالات أربعة كنديين مفقودين.



