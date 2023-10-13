بلينكن: طلبت من إسرائيل اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتجنب مقتل مدنيين

MENAFN - Youm7) كشف وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، أنه طلب من إسرائيل اتخاذ "كل الاحتياطات الممكنة" لتجنب مقتل مدنيين في غزة.

وقال الوزير الأمريكي -خلال مؤتمر صحفي مشترك في الدوحة رفقة رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أوردته قناة (الحرة) الامريكية- "نتناقش مع الإسرائيليين حول كل فرصة لتجنب وقوع ضحايا من المدنيين".

وبخصوص احتمال تدخل إيران بالنظر إلى "التهديدات" التي أطلقتها في حال استمرار الحرب، قال بلينكن "لا نريد لأي دولة أو كيان أن يستغل الموقف الحالي".

وتابع "أي طرف آخر يفكر في توسيع النزاع عليه ألا يفعل كذلك.. لقد قمنا بنشر حاملة الطائرات للتأكد من عدم استغلال أي أحد للوضع".

وأشار إلى أن واشنطن تعمل مع الدول الأخرى حتى تستخدم نفوذها لتحقيق هذا الهدف.

بدوره، قال وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني إن الدوحة، تركز الآن في كيفية إنهاء هذا النزاع ومنع التصعيد والإفراج عن المختطفين الإسرائيليين.

أما بخصوص الغارات الإسرائيلية المستمرة على غزة قال الوزير القطري "رأينا حجم الدمار الذي ضرب غزة وعدد الأشخاص الذين قتلوا هناك، طبعا نحن نندد بقتل المدنيين.. كل إنسان لديه قيمة سواء في غزة أو في إسرائيل".

وتابع "نحن نطبق المعايير التي نطبقها في أي حرب، نحن بصدد إبقاء جميع قنوات التواصل مفتوحة".

وأعرب عن امله بالتوصل إلى حل دائم ، مضيفا "لا يمكن أن نحرم شعب غزة من الماء والكهرباء والدواء هذا أمر خطير".



