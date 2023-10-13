جدول مباريات منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية 2023 والقناة الناقلة

MENAFN - Youm7) أسفرت قرعة منافساتبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 ، التى سوف تقام بكوت ديفوار مطلع العام المقبل، عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الثانية، بجانب منتخبات غانا، والرأس الأخضر، وموزمبيق.

وتقام البطولة فى كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024، وتعد هذه هى المرة الثانية التى تستضيف فيها كوت ديفوار البطولة بعد نسخة عام 1984 وحينها ودع الأفيال البطولة من دور المجموعات.

وكان المنتخب المصرى خسر لقب النسخة الماضية 2021 بالكاميرون بالهزيمة أمام السنغال في المباراة النهائية بركلات الترجيح خلال شهر فبراير 2022.

ويبحث منتخب مصر عن اللقب الثامن فى تاريخه فى هذه النسخة، إذ يتربع الفراعنة على عرش المنتخبات الأكثر تتويجًا بأمم إفريقيا بـ7 ألقاب.

وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية، حيث ستقسم الفرق إلى 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.

جدول مباريات مصر فى كأس الأمم الأفريقية 2023

الجولة الأولى يواجه موزمبيق في السابعة مساء يوم الأحد 14 يناير

الجولة الثانية يلتقي مع غانا في العاشرة مساء يوم الثلاثاء 18 يناير

الجولة الثالثة يواجه كاب فيردي في العاشرة مساء يوم الاثنين 22 يناير.





كما أعلن كاف أن مباريات منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية ستقام على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي، والذي يتسع لـ50 ألف متفرج.

ويقام دور الـ16 في البطولة الأفريقية خلال الفترة من 27 لـ30 يناير وسيكون طريق منتخب مصر كالتالى..

حال استمرار منتخبنا الوطني في البطولة وتأهل كمتصدر المجموعة سيلتقي مع المنتخب صاحب المركز الثالث من المجموعة الأولى أو الثالثة أو الرابعة.

حال الصعود في المركز الثاني سيلعب مع ثاني المجموعة السادسة.

حال التأهل كأفضل أصحاب الثلاثة مراكز ستواجه مصر المتصدر فى المجموعة الثالثة أو الرابعة.

دور ربع النهائى يلعب فى يومى 2 و3 فبراير 2024، أما موعيد نصف النهائى ستكون في يوم 7 فبراير، وتختتم البطولة يومى 10 و11 فبراير.

القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر فى كأس أمم أفريقيا 2023

مباريات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2023 ستكون منقولة فضائيًا عبر قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.