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منتخب مصر للشباب يبدأ معسكره الأول بالإسماعيلية اليوم

10/13/2023 11:23:36 PM
(MENAFN- Youm7) يبدأ منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض
معسكره الأول، الذى يقام بالإسماعيلية اليوم، ويستمر فى الفترة من 14 حتى 20 أكتوبر الجارى.



وأعلن وائل رياض قائمة اللاعبين للمعسكر، وشهدت القائمة تواجد كامرون إسماعيل لاعب فريق الشباب بنادي أرسنال الإنجليزي، بعدما نجحت الجهود التي بذلها الجهاز الفني لضمه لمنتخب مصر، ضمن خطة الجهاز للتنقيب عن أفضل العناصر المحلية والمحترفة ومزدوجي الجنسية لضمها لمنتخب مصر في هذه المرحلة السنية.



وجاءت قائمة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار، كالتالى..



في حراسة المرمى: حازم جمال - عبد المنعم تامر - محمد المنشاوي - أحمد جابر.



الدفاع: كامرون إسماعيل - مهاب سامي - حسن أبو المعاطي - معتز محمد - عبد العزيز سعيد - أحمد مجدي - أحمد عابدين - محمد نبيه - حماده صلاح - محمد سمير - يوسف عبد الحفيظ - محمد إبراهيم.



الوسط: مروان محمود - عبد الرحمن كتكوت - محمد السيد - محمد عبد الناصر - أحمد خضري - يوسف عفيفي - يوسف أحمد حسن - عمر ياسر - أحمد خالد - عمر خضر - يحيى هشام - هادي عامر - كريم حامد - فتحي عموري - عمرو خالد.



الهجوم: حسن صابر - محمد زعلوك - كريم سعيد.



يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب.. وائل رياض مديرًا فنيًا، علاء عبده مدربًا عامًا، وأيمن طاهر مدربًا لحراس المرمى، وعادل محفوظ مديرًا إداريًا.












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