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المصرى يخطط لتجديد تعاقده مع عصام ثروت حارس مرمى الفريق

10/13/2023 11:23:36 PM
(MENAFN- Youm7) يخطط مسئولو النادى المصرى
لفتح ملف تجديد التعاقد مع عصام ثروت حارس مرمى الفريق خلال الأيام المقبلة، خاصة أن اللاعب ينتهى تعاقده مع النادى بنهاية الموسم الجارى بالتحديد فى 30 يونيو 2024.



ويستعد النادى المصرى لمواجهة طلائع الجيش، يوم الجمعة المقبل الموافق 20 أكتوبر، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري.



وكان المصري قد فاز في الجولة الماضية على فريق الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف.



يذكر أن مروان حمدى، لاعب المصرى، حصل على جائزة أفضل لاعب فى مباراة فريقه أمام الداخلية التى جرت باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.



ويحتل النادي المصري المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 6 نقاط بعدما خاض 3 مباريات، فاز في مباراتين وخسر واحدة، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى.












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