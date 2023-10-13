موعد مباراة منتخب مصر مع الجزائر الودية والقناة الناقلة

MENAFN - Youm7) يواصلمنتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم السبت استعداداته لخوض مباراة ودية من العيار الثقيل، وذلك عندما يواجه نظيره الجزائري على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، في ختام معسكر التدريبي الذي تستضيفه دولة الإمارات في الفترة 9 إلى 17 أكتوبر الجاري.

سجل حمدي فتحي هدفًا متأخرًا منح منتخب مصر الفوز على زامبيا في المباراة الودية التي جرت على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

ويسعى الفراعنة للفوز على محاربى الصحراء ضمن خطة استعداد رجال روي فيتوريا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، بالإضافة إلى خوض تصفيات كأس العالم 2026.

ويسعى منتخب الجزائر لتجهيز نفسه كأفضل ما يكون للرهانات التي تنتظره ضمن تصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس أمم أفريقيا 2023.

موعد مباراة مصر والجزائر الودية

يلتقي منتخب مصر مع نظيره الجزائر في السابعة مساء الاثنين المقبل ودياً على أرضية ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة مصر والجزائر

مباراة منتخب مصر أمام شقيقه منتخب الجزائر، تنقلها على الهواء مباشرة شبكة قنوات أون تايم سبورت عبر قناتها الأولي، كما تنقلها شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية عبر قناتها المفتوحة المجانية

مجموعة مصر في كأس أمم أفريقيا 2023

أسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية 2023 عن وقوع مصر في المجموعة الثانية رفقة غانا، الرأس الأخضر وموزمبيق.

مجموعة الجزائر في كأس أمم أفريقيا 2023

أسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية 2023 عن وقوع منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة رفقة بوركينا فاسو، موريتانيا وأنجولا.















