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الزمالك يبدأ أولى خطوات حل أزمة المغربى خالد بوطيب ودياً

10/13/2023 11:23:35 PM
(MENAFN- Youm7) استقر مسئولو نادى الزمالك على التواصل مع المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق لحل أزمة مستحقاته مع النادى الأبيض بشكل ودى بعدما حصل على حكم بأحقيته فى تقاضى مبلغ مليون و900 ألف يورو من القلعة البيضاء.

ويسابق مسئولو القلعة البيضاء الزمن من أجل التوصل إلى اتفاق مرضى مع خالد بوطيب لمنحه مستحقاته المالية تجنباً للدخول فى أزمة جديدة فى المستقبل قد يترتب عليها إيقاف القيد للنادى مجدداً.

وبدأ الزمالك أولى خطواته القانونية فى أزمة خالد بوطيب عن طريق
الاستئناف على غرامته فى المحكمة الفيدرالية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة قانونيا للحفاظ على حقوق النادى، ومنعاً لدخول النادى فى أزمة جديدة.

من جانبه كشف أحمد فؤاد الوطن، المدير المالى لنادى الزمالك، تلقى خطاب رسمى من المحكمة الرياضية الدولية يفيد بتخفيض الغرامة المستحقة للمغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق إلى مليون و900 ألف يورو، بعد أن حصل اللاعب في وقت سابق على حكم من المحكمة الرياضية بإلزام الزمالك بسداد 3 ملايين يورو.

وقال المدير المالى لنادى الزمالك خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنه سيتم الاستئناف على غرامة بوطيب في المحكمة الفيدرالية خلال الساعات القليلة المقبلة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة قانونيا للحفاظ على حقوق النادى.





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