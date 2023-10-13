(التعاون الإسلامي): الرفض المطلق لدعوات التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني من غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 13 - 10 (كونا) -- أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الجمعة عن "رفضها المطلق" وإدانتها لدعوات الاحتلال الإسرائيلي بالتهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة ومحاولات ترحيل الأزمة الإنسانية التي يفاقمها الاحتلال إلى دول الجوار.
ودانت منطمة التعاون الإسلامي في بيان صحفي لها بشدة منع وصول المستلزمات الدوائية والإغاثية والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة معتبرة ذلك عقابا جماعيا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.
وجددت المنظمة مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك العاجل واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف كافة أشكال العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني الذي ينذر بوقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة مؤكدة ضرورة توفير ممرات إنسانية لتوفير الاحتياجات الأساسية لقطاع غزة. (النهاية)
خ ن ش / م م ج
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