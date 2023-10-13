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(التعاون الإسلامي): الرفض المطلق لدعوات التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني من غزة

10/13/2023 11:23:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 13 - 10 (كونا) -- أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الجمعة عن "رفضها المطلق" وإدانتها لدعوات الاحتلال الإسرائيلي بالتهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة ومحاولات ترحيل الأزمة الإنسانية التي يفاقمها الاحتلال إلى دول الجوار.
ودانت منطمة التعاون الإسلامي في بيان صحفي لها بشدة منع وصول المستلزمات الدوائية والإغاثية والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة معتبرة ذلك عقابا جماعيا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.
وجددت المنظمة مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك العاجل واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف كافة أشكال العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني الذي ينذر بوقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة مؤكدة ضرورة توفير ممرات إنسانية لتوفير الاحتياجات الأساسية لقطاع غزة. (النهاية)

خ ن ش / م م ج




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