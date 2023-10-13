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وزير الخارجية الكويتي يبحث مع نظيره العماني في اتصال هاتفي التطورات الخطيرة بالأراضي الفلسطينية المحتلة

10/13/2023 11:23:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 10 (كونا) -- تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح اليوم الجمعة اتصالا هاتفيا من وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة بدر البوسعيدي جرى خلاله بحث التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة وسبل تعزيز العمل الدولي المشترك لضمان أمن وسلامة أهالي قطاع غزة وتخفيف حدة التوتر ووقف التصعيد الدائر في الأراضي الفلسطينية وحماية أرواح المدنيين الأبرياء مع ضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. (النهاية)

ع ع ح


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