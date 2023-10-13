وزير الخارجية الكويتي يبحث مع نظيره السعودي في اتصال هاتفي التطورات الخطيرة بالأراضي الفلسطينية المحتلة

وزير الخارجية الكويتي يبحث مع نظيره السعودي في اتصال هاتفي التطورات الخطيرة بالأراضي الفلسطينية المحتلة
التاريخ
10/13/2023 11:23:24 PM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 10 (كونا) -- أجرى وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود جرى خلاله بحث الأوضاع الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة وأطر حشد الجهود الدولية لوقف التصعيد وحماية أرواح المدنيين الأبرياء مع ضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة. (النهاية)
ع ع ح
MENAFN13102023000071011013ID1107239517
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