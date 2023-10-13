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وزير الخارجية الكويتي يبحث مع نظيره السعودي في اتصال هاتفي التطورات الخطيرة بالأراضي الفلسطينية المحتلة

10/13/2023 11:23:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 10 (كونا) -- أجرى وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود جرى خلاله بحث الأوضاع الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة وأطر حشد الجهود الدولية لوقف التصعيد وحماية أرواح المدنيين الأبرياء مع ضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة. (النهاية)

ع ع ح



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