وزير الخارجية الأردني: منع وصول المساعدات الإنسانية الى غزة جريمة حرب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 11 - 10 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الجمعة أن منع وصول الغذاء والدواء والوقود والمساعدات الإنسانية الى غزة جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة وخرق للقانون الدولي.
وشدد الصفدي في تصريح صحفي عقب محادثات أجراها مع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تياني في العاصمة الأردنية عمان على أن القانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع ووفق معايير واحدة وليس وفق هوية الضحية ومكان الصراع.
وقال إن إيصال المساعدات الإنسانية الى غزة مسؤولية دولية أخلاقية وقانونية جماعية مشيرا إلى ان كل يوم يمر دون وقف التصعيد والحرب ووقف الكارثة الإنسانية يدفع ثمنها الأبرياء ويضع مستقبل المنطقة كلها على طريق الصراع والعنف وعدم الاستقرار.
وعن الموقف الدولي أشار الصفدي إلى أن "إدانة قتل المدنيين واستهدافهم من الجانبين موقف يجب أن يتحد المجتمع الدولي حوله انسجاما مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون الدولي" لافتا الى أن هذا الموقف أكدته الدول العربية في اجتماع وزراء الخارجية العرب الأربعاء الماضي.
وحذر الصفدي من أن العنف والحرب لن يحققا الأمن والسلام وسيمنحان دمارا وبؤسا ومعاناة ويؤجج الصراع ويزيد التوتر ويغذي التطرف مشيرا إلى أن السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحماية المنطقة من تفاقم الصراع ودمار الحروب.
وأكد الصفدي "ضرورة إطلاق تحرك دولي فوري ومستمر لوقف التصعيد والحرب على غزة وحماية المدنيين وإيصال المساعدات والعمل من أجل إعادة إطلاق مفاوضات حقيقية لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين".
وعلى الصعيد نفسه أجرى وزير الخارجية الأردني اتصالات مكثفة مع نظرائه في العراق والامارات وسلطنة عمان لبحث الأوضاع الجارية في قطاع غزة. (النهاية)
ع م ن / م م ج
MENAFN13102023000071011013ID1107239516
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