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وزير الخارجية الأردني: منع وصول المساعدات الإنسانية الى غزة جريمة حرب

10/13/2023 11:23:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 11 - 10 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الجمعة أن منع وصول الغذاء والدواء والوقود والمساعدات الإنسانية الى غزة جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة وخرق للقانون الدولي.
وشدد الصفدي في تصريح صحفي عقب محادثات أجراها مع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تياني في العاصمة الأردنية عمان على أن القانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع ووفق معايير واحدة وليس وفق هوية الضحية ومكان الصراع.
وقال إن إيصال المساعدات الإنسانية الى غزة مسؤولية دولية أخلاقية وقانونية جماعية مشيرا إلى ان كل يوم يمر دون وقف التصعيد والحرب ووقف الكارثة الإنسانية يدفع ثمنها الأبرياء ويضع مستقبل المنطقة كلها على طريق الصراع والعنف وعدم الاستقرار.
وعن الموقف الدولي أشار الصفدي إلى أن "إدانة قتل المدنيين واستهدافهم من الجانبين موقف يجب أن يتحد المجتمع الدولي حوله انسجاما مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون الدولي" لافتا الى أن هذا الموقف أكدته الدول العربية في اجتماع وزراء الخارجية العرب الأربعاء الماضي.
وحذر الصفدي من أن العنف والحرب لن يحققا الأمن والسلام وسيمنحان دمارا وبؤسا ومعاناة ويؤجج الصراع ويزيد التوتر ويغذي التطرف مشيرا إلى أن السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحماية المنطقة من تفاقم الصراع ودمار الحروب.
وأكد الصفدي "ضرورة إطلاق تحرك دولي فوري ومستمر لوقف التصعيد والحرب على غزة وحماية المدنيين وإيصال المساعدات والعمل من أجل إعادة إطلاق مفاوضات حقيقية لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين".
وعلى الصعيد نفسه أجرى وزير الخارجية الأردني اتصالات مكثفة مع نظرائه في العراق والامارات وسلطنة عمان لبحث الأوضاع الجارية في قطاع غزة. (النهاية)

ع م ن / م م ج




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