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البحرين: الأمن والسلام يتحققان بإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة

10/13/2023 11:23:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 13 - 10 (كونا) -- أكد ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد اليوم الجمعة أن الأمن والسلام يتحققان من خلال إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.
وقالت وكالة الانباء البحرينية (بنا) ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الامير سلمان بن حمد مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس.
ودعا الأمير سلمان خلال الاتصال إلى ضرورة عدم التصعيد وحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية والغذاء والماء والكهرباء إلى قطاع غزة.
كما شدد على موقف المملكة الثابت في دعم وتأييد جهود السلام الشاملة لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وصولا الى حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وبما يضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وأن يكون السلام والتمسك به هو الخيار الأوحد للوصول إلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. (النهاية)

خ ن ع / ر ج



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