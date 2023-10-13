البحرين: الأمن والسلام يتحققان بإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 13 - 10 (كونا) -- أكد ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد اليوم الجمعة أن الأمن والسلام يتحققان من خلال إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.
وقالت وكالة الانباء البحرينية (بنا) ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الامير سلمان بن حمد مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس.
ودعا الأمير سلمان خلال الاتصال إلى ضرورة عدم التصعيد وحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية والغذاء والماء والكهرباء إلى قطاع غزة.
كما شدد على موقف المملكة الثابت في دعم وتأييد جهود السلام الشاملة لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وصولا الى حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وبما يضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وأن يكون السلام والتمسك به هو الخيار الأوحد للوصول إلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. (النهاية)
خ ن ع / ر ج
MENAFN13102023000071011013ID1107239515
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.