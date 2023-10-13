ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 1900 شهيد و7697 جريحا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 13 - 10 (كونا)-- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة أن عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السبت الماضي ارتفع إلى إلى 1900 شهيد و7697 جريحا.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي إن 50 فلسطينيا استشهدوا كذلك في الضفة الغربية منذ يوم السبت الماضي وجرح 950 آخرين.
وأوضحت أن المواجهات التي شهدتها الضفة الغربية اليوم الجمعة أسفرت عن استشهاد 16 شخصا حيث استشهد فلسطينيان مساء اليوم في مجمع فلسطين الطبي بمدينة (رام الله) متأثرين بجروح حرجة أصيبا بها مشيرة إلى أن أحدهما في بلدة (الرام) قرب مدينة (القدس) والآخر من بلدة (بيت لقيا) جنوب غرب (رام الله).
وأضافت الوزارة أن شابين استشهدا في بلدة (العيساوية) بمدينة (القدس) هما محمد مصطفى (15 عاما) وأثناء تشييع جثمانه وقعت مواجهات أسفرت عن استشهاد الفتى ليث ابو مرة (16 عاما).
وأشارت الى انه في مدينة (طولكرم) شمال الضفة الغربية استشهد خمسة فلسطينيين هم اسلام ابو زنط (23 عاما) وبكر جماعين (39 عاما) وسامح ابو طبيخ (25 عاما) وقاسم قاسم (23 عاما) ورأفت مهنا (20 عاما).
وفي بلدة (دير بزيع) قرب رام الله استشهد الشاب سليمان ملصة (24 عاما) واستشهد الفتى امير مليطات (14 عاما) من بلدة (بيت فوريك) شرق مدينة (نابلس).
وبينت الوزارة ان المواجهات في محافظة الخليل اسفرت عن استشهاد عيسى العملة (21 عاما) ومصعب المدهون (23 عاما) كما استشهد الشاب محمد بشارات (30 عاما) من بلدة (طمون) قرب جنين وعيسى جبريل (26 عاما) من بلدة (تقوع) قرب بيت لحم واسشتهد الشاب احمد فراج (23 عاما) من بلدة (بيت اجزا) في القدس. (النهاية)
ن ق / م م ج
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