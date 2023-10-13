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وزير الخارجية الكويتي يبحث مع نظيره البحريني التطورات الخطيرة بالأراضي الفلسطينية المحتلة

10/13/2023 11:23:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 10 (كونا) -- تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الجمعة اتصالا هاتفيا من وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني.

وجرى خلال الاتصال بحث الأوضاع الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة وأطر تنسيق العمل الخليجي المشترك.
كما تم بحث مسألة حشد الجهود الدولية لوقف التصعيد وحماية المدنيين الأبرياء مع ضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. (النهاية) ع ع ح

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