وزير الخارجية الكويتي يبحث مع نظيره البحريني التطورات الخطيرة بالأراضي الفلسطينية المحتلة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 10 (كونا) -- تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الجمعة اتصالا هاتفيا من وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني.
وجرى خلال الاتصال بحث الأوضاع الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة وأطر تنسيق العمل الخليجي المشترك.
كما تم بحث مسألة حشد الجهود الدولية لوقف التصعيد وحماية المدنيين الأبرياء مع ضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. (النهاية) ع ع ح
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