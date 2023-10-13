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(الكويتية للاغاثة) تختتم حملتها الإغاثية (فزعة لفلسطين) بمجموع تبرعات بلغ أكثر من 10.5 مليون دولار

10/13/2023 11:23:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 10 (كونا) -- اختتمت الجمعية الكويتية للاغاثة اليوم الجمعة حملتها الاغاثية (فزعة لفلسطين) بمجموع تبرعات بلغ 3261999 دينارا كويتيا ما يعادل 10540011 دولارا امريكيا مخصصة لدعم الاوضاع الراهنة في فلسطين جراء الاحداث الانسانية هناك بتنسيق وإشراف وزارات الشؤون والخارجية والاعلام الكويتية.
وأكد المشرف العام على الحملة عمر الثويني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) في ختامها أن ريعها يذهب لمساعدة قطاعات كثيرة منها الصحة والتغذية والإيواء لاسيما مع وقوع الجرحى والمهجرين لا يجدون الملاجئ أو الغذاء.
وأوضح الثويني أن هناك توجها لإيصال شحنات من المساعدات إلى القدس والضفة الغربية بجانب إيصال الكم الأكبر منها إلى قطاع غزة مبينا أن عدد متبرعي هذه الحملة تجاوز 60 ألفا.
وأشار إلى أن الجمعيات المشاركة بالحملة تقوم بإيصال المساعدات عن طريق سفارة البلاد في الأردن ومن ثم إلى الجمعيات الخيرية العاملة في الداخل الفلسطيني والمعتمدة من قبل وزارة الخارجية الكويتية والتي ستقوم بدورها بتوفير الاحتياجات المطلوبة.
وأضاف أن الحملة تستهدف دعم صمود الشعب الفلسطيني والوقوف مع الأشقاء والإسهام في تأمين المساعدات الطبية والغذائية ولوازم الإيواء الضرورية والعاجلة للمدنيين. (النهاية) س ل م / ع ع ح

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