(الكويتية للاغاثة) تختتم حملتها الإغاثية (فزعة لفلسطين) بمجموع تبرعات بلغ أكثر من 10.5 مليون دولار

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 10 (كونا) -- اختتمت الجمعية الكويتية للاغاثة اليوم الجمعة حملتها الاغاثية (فزعة لفلسطين) بمجموع تبرعات بلغ 3261999 دينارا كويتيا ما يعادل 10540011 دولارا امريكيا مخصصة لدعم الاوضاع الراهنة في فلسطين جراء الاحداث الانسانية هناك بتنسيق وإشراف وزارات الشؤون والخارجية والاعلام الكويتية.
وأكد المشرف العام على الحملة عمر الثويني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) في ختامها أن ريعها يذهب لمساعدة قطاعات كثيرة منها الصحة والتغذية والإيواء لاسيما مع وقوع الجرحى والمهجرين لا يجدون الملاجئ أو الغذاء.
وأوضح الثويني أن هناك توجها لإيصال شحنات من المساعدات إلى القدس والضفة الغربية بجانب إيصال الكم الأكبر منها إلى قطاع غزة مبينا أن عدد متبرعي هذه الحملة تجاوز 60 ألفا.
وأشار إلى أن الجمعيات المشاركة بالحملة تقوم بإيصال المساعدات عن طريق سفارة البلاد في الأردن ومن ثم إلى الجمعيات الخيرية العاملة في الداخل الفلسطيني والمعتمدة من قبل وزارة الخارجية الكويتية والتي ستقوم بدورها بتوفير الاحتياجات المطلوبة.
وأضاف أن الحملة تستهدف دعم صمود الشعب الفلسطيني والوقوف مع الأشقاء والإسهام في تأمين المساعدات الطبية والغذائية ولوازم الإيواء الضرورية والعاجلة للمدنيين. (النهاية) س ل م / ع ع ح
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