رئيس الوزراء القطري يبحث الأوضاع الفلسطينية مع وزراء خارجية عمان والسعودية وتركيا وأمين عام الأمم المتحدة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 13 - 10 (كونا) -– بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن اليوم الجمعة هاتفيا تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وسبل خفض التصعيد مع وزراء الخارجية في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وتركيا إضافة الى الأمين العام للأمم المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن بن عبدالرحمن أعرب خلال الاتصالات مع كل من الوزير العماني بدر البوسعيدي والوزير السعودي الأمير فيصل بن فرحان والوزير التركي هاكان فيدان وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن موقف قطر الثابت من إدانة كافة أشكال استهداف المدنيين وأن قتل المدنيين الأبرياء وخاصة النساء والأطفال وممارسة سياسة العقاب الجماعي أمر غير مقبول تحت أي ذريعة.
وأكد على ضرورة فتح ممرات إنسانية لضمان وصول الإغاثة والمساعدات للأشقاء الفلسطينيين العالقين تحت القصف لاسيما في ظل تدهور الأوضاع بقطاع غزة.
وحذر من خطورة محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة مؤكدا عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.
كما أكد على أهمية دور الأمم المتحدة في حشد الجهود الدولية من أجل التهدئة وخفض التصعيد والعمل على ضمان فتح الممرات الإنسانية بما يسهل انسياب المساعدات الطبية والإغاثية إلى المتضررين في قطاع غزة إلى جانب العمل على توفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني والصحفيين أثناء قيامهم بمهامهم المهنية في غزة.
وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري اجتمع في وقت سابق اليوم مع وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية انتوني بلينكن في الدوحة لمناقشة آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية. (النهاية) س س س / ر ج
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