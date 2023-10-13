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رئيس الوزراء القطري يبحث الأوضاع الفلسطينية مع وزراء خارجية عمان والسعودية وتركيا وأمين عام الأمم المتحدة

10/13/2023 11:23:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 13 - 10 (كونا) -– بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن اليوم الجمعة هاتفيا تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وسبل خفض التصعيد مع وزراء الخارجية في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وتركيا إضافة الى الأمين العام للأمم المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن بن عبدالرحمن أعرب خلال الاتصالات مع كل من الوزير العماني بدر البوسعيدي والوزير السعودي الأمير فيصل بن فرحان والوزير التركي هاكان فيدان وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن موقف قطر الثابت من إدانة كافة أشكال استهداف المدنيين وأن قتل المدنيين الأبرياء وخاصة النساء والأطفال وممارسة سياسة العقاب الجماعي أمر غير مقبول تحت أي ذريعة.
وأكد على ضرورة فتح ممرات إنسانية لضمان وصول الإغاثة والمساعدات للأشقاء الفلسطينيين العالقين تحت القصف لاسيما في ظل تدهور الأوضاع بقطاع غزة.
وحذر من خطورة محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة مؤكدا عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.
كما أكد على أهمية دور الأمم المتحدة في حشد الجهود الدولية من أجل التهدئة وخفض التصعيد والعمل على ضمان فتح الممرات الإنسانية بما يسهل انسياب المساعدات الطبية والإغاثية إلى المتضررين في قطاع غزة إلى جانب العمل على توفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني والصحفيين أثناء قيامهم بمهامهم المهنية في غزة.
وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري اجتمع في وقت سابق اليوم مع وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية انتوني بلينكن في الدوحة لمناقشة آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية. (النهاية) س س س / ر ج

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