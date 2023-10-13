موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - وزارة الصحة الفلسطينية تعلن أن عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السبت الماضي ارتفع إلى 1900 شهيد و7697 جريحا.
رام الله - نحو 70 فلسطينيا يستشهدون وأكثر من 200 آخرين يصابون خلال قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمركبات النازحين من شمال قطاع غزة نحو الجنوب حيث استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاث قوافل لمواطنين في عدة مواقع مختلفة على شارعي (صلاح الدين) و(الرشيد).
بيروت - الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام تفيد بمقتل صحفي وإصابة آخرين جراء قصف شنته قوات الاحتلال الاسرائيلي على بلدة (علما الشعب) جنوب لبنان وقيادة الجيش اللبناني تقول إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت خراج بلدة (علما الشعب) وأصابت إحدى القذائف برج مراقبة "غير مشغول".
باريس - الشرطة الفرنسية تعلن مقتل مدرس وإصابة شخصين في عملية طعن بالسكين في مدرسة شمالي فرنسا والسلطات ترفع حالة التأهب الأمني إلى "أعلى مستوى" عقب الحادثة.
برلين - الشرطة الألمانية تعلن مصرع سبعة مهاجرين غير شرعيين وإصابة 16 آخرين بجروح جراء حادث سير تعرضت له حافلة صغيرة قادمة من النمسا وشرطة ولاية بافاريا تقول إن الحافلة المخصصة لحمل تسعة ركاب فقط كان على متنها 23 شخصا دون أية إجراءات سلامة. (النهاية) ر ج
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