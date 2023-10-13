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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش

10/13/2023 11:23:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - وزارة الصحة الفلسطينية تعلن أن عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السبت الماضي ارتفع إلى 1900 شهيد و7697 جريحا.
رام الله - نحو 70 فلسطينيا يستشهدون وأكثر من 200 آخرين يصابون خلال قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمركبات النازحين من شمال قطاع غزة نحو الجنوب حيث استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاث قوافل لمواطنين في عدة مواقع مختلفة على شارعي (صلاح الدين) و(الرشيد).
بيروت - الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام تفيد بمقتل صحفي وإصابة آخرين جراء قصف شنته قوات الاحتلال الاسرائيلي على بلدة (علما الشعب) جنوب لبنان وقيادة الجيش اللبناني تقول إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت خراج بلدة (علما الشعب) وأصابت إحدى القذائف برج مراقبة "غير مشغول".
باريس - الشرطة الفرنسية تعلن مقتل مدرس وإصابة شخصين في عملية طعن بالسكين في مدرسة شمالي فرنسا والسلطات ترفع حالة التأهب الأمني إلى "أعلى مستوى" عقب الحادثة.
برلين - الشرطة الألمانية تعلن مصرع سبعة مهاجرين غير شرعيين وإصابة 16 آخرين بجروح جراء حادث سير تعرضت له حافلة صغيرة قادمة من النمسا وشرطة ولاية بافاريا تقول إن الحافلة المخصصة لحمل تسعة ركاب فقط كان على متنها 23 شخصا دون أية إجراءات سلامة. (النهاية) ر ج

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