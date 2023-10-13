15 شهيداً فلسطينياً وعشرات الإصابات في الضفة الغربية والقدس المحتلة

رام الله 13 تشرين الأول(بترا)-استشهد 15 مواطناً فلسطينياً برصاص الاحتلال وأصيب العشرات خلال مواجهات في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة . وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة ان الشهداء ارتقوا خلال مواجهات عنيفة مع الاحتلال في كل من الخليل وبيت لحم والقدس ورام الله والبيرة ونابلس وطولكرم وطوباس وقلقيلية ، فيما أعلنت وزارة الصحة عن إصابة العشرات بجروح مختلفة خلال هذه المواجهات . --(بترا) م . ف/ح أ 13/10/2023 23:51:30

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