15 شهيداً فلسطينياً وعشرات الإصابات في الضفة الغربية والقدس المحتلة

15 شهيداً فلسطينياً وعشرات الإصابات في الضفة الغربية والقدس المحتلة
التاريخ
10/13/2023 11:23:12 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 13 تشرين الأول(بترا)-استشهد 15 مواطناً فلسطينياً برصاص الاحتلال وأصيب العشرات خلال مواجهات في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة .
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة ان الشهداء ارتقوا خلال مواجهات عنيفة مع الاحتلال في كل من الخليل وبيت لحم والقدس ورام الله والبيرة ونابلس وطولكرم وطوباس وقلقيلية ، فيما أعلنت وزارة الصحة عن إصابة العشرات بجروح مختلفة خلال هذه المواجهات .
--(بترا)
م . ف/ح أ
13/10/2023 23:51:30
MENAFN13102023000117011021ID1107239509
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