المنتخب الوطني يخسر أمام نظيره الإيراني في البطولة الرباعية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 تشرين الأول(بترا)- خسر المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم الجمعة أمام نظيره المنتخب الإيراني بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وخسر المنتخب في اللقاء الذي أقيم على ستاد عمان، في إطار منافسات بطولة الأردن الدولية الرباعية.
ويشارك في هذه البطولة التي تقام جميع مبارياتها على ستاد عمان، منتخبات الأردن والعراق وقطر وإيران.
وتأهل المنتخب الإيراني للمباراة النهائية لملاقاة نظيره القطري في المباراة النهائية التي تقام الثلاثاء المقبل، فيما يلتقي المنتخب الوطني نظيره العراقي للمنافسة على المركز الثالث.
وكان المنتخب القطري تغلب على العراق بركلات الترجيح في وقت سابق اليوم.
وتأتي هذه البطولة في إطار تحضيرات المنتخبات للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.
--(بترا)
ض ع/ح أ
13/10/2023 23:25:46
MENAFN13102023000117011021ID1107239508
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