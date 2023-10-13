المنتخب الوطني يخسر أمام نظيره الإيراني في البطولة الرباعية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 تشرين الأول(بترا)- خسر المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم الجمعة أمام نظيره المنتخب الإيراني بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وخسر المنتخب في اللقاء الذي أقيم على ستاد عمان، في إطار منافسات بطولة الأردن الدولية الرباعية.

ويشارك في هذه البطولة التي تقام جميع مبارياتها على ستاد عمان، منتخبات الأردن والعراق وقطر وإيران.

وتأهل المنتخب الإيراني للمباراة النهائية لملاقاة نظيره القطري في المباراة النهائية التي تقام الثلاثاء المقبل، فيما يلتقي المنتخب الوطني نظيره العراقي للمنافسة على المركز الثالث.

وكان المنتخب القطري تغلب على العراق بركلات الترجيح في وقت سابق اليوم.

وتأتي هذه البطولة في إطار تحضيرات المنتخبات للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

--(بترا)

ض ع/ح أ

13/10/2023 23:25:46