1900 شهيد من بينهم 614 طفلاً في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 تشرين الأول(بترا)-أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مساء اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 1900 شهيد بينهم 614 طفلا و370 امرأة، وإصابة 7696 مواطناً بجراح مختلفة منهم 2000 طفل و1400 امرأة.

وطالبت وزارة الصحة، "بوقف فوري لجرائم الاحتلال التي راح ضحيتها 1900 شهيد، وإصابة 7696 مواطنا بجراح مختلفة" .

وأضافت الوزارة في بيانها: "ان الاحتلال الإسرائيلي خدع المواطنين واجبرهم على النزوح، ثم ضاعف إجرامه باستهدافهم، وراح ضحيته 200 مواطن بين شهيد وجريح"، وشددت الوزارة على أن "جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق عوائلنا الفلسطينية أدت إلى إبادة 50 عائلة داخل منازلهم وخلال نزوحهم القسري وهذه المجازر راح ضحيتها 500 شهيد من أفرادها".

وتابع البيان: "الاحتلال الإسرائيلي يمعن في استهداف وقتل الكوادر الطبية والإسعافية خلال مهامها الإنسانية في إخلاء ضحايا العدوان مما أدى الى استشهاد 15 فرداً من الكوادر الطبية وإصابة 27 آخرين".

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إخلاء مستشفى الدرة للأطفال شرق غزة ونقل المرضى والطواقم إلى مستشفى النصر للأطفال وذلك بعد استهدافه بقنابل الفسفور الأبيض المحرم دوليا، وهو المستشفى الثاني الذي يخرج عن الخدمة في القطاع.

وأكدت وزارة الصحة أن آلاف المواطنين المشردين من بيوتهم يتوسدون ساحات المستشفيات أمام الأعداد الهائلة من الجرحى الذين تضيق بهم ممرات المستشفيات مما بشكل ضغطا مركبا على المنظومة الصحية الهشة بفعل الحصار على غزة.

وطالبت الوزارة بالعمل الفوري لفتح ممر أمن لضمان وصول الإمدادات الطبية والوقود وأسرة للمستشفيات وسيارات الإسعاف والوفود الطبية، والسماح بمغادرة مئات الجرحى والمرضى قبل فوات الأوان.

--(بترا)

رصد/ي أ/ح أ

13/10/2023 23:13:42