1900 شهيد من بينهم 614 طفلاً في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 تشرين الأول(بترا)-أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مساء اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 1900 شهيد بينهم 614 طفلا و370 امرأة، وإصابة 7696 مواطناً بجراح مختلفة منهم 2000 طفل و1400 امرأة.
وطالبت وزارة الصحة، "بوقف فوري لجرائم الاحتلال التي راح ضحيتها 1900 شهيد، وإصابة 7696 مواطنا بجراح مختلفة" .
وأضافت الوزارة في بيانها: "ان الاحتلال الإسرائيلي خدع المواطنين واجبرهم على النزوح، ثم ضاعف إجرامه باستهدافهم، وراح ضحيته 200 مواطن بين شهيد وجريح"، وشددت الوزارة على أن "جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق عوائلنا الفلسطينية أدت إلى إبادة 50 عائلة داخل منازلهم وخلال نزوحهم القسري وهذه المجازر راح ضحيتها 500 شهيد من أفرادها".
وتابع البيان: "الاحتلال الإسرائيلي يمعن في استهداف وقتل الكوادر الطبية والإسعافية خلال مهامها الإنسانية في إخلاء ضحايا العدوان مما أدى الى استشهاد 15 فرداً من الكوادر الطبية وإصابة 27 آخرين".
وأشارت الوزارة إلى أنه تم إخلاء مستشفى الدرة للأطفال شرق غزة ونقل المرضى والطواقم إلى مستشفى النصر للأطفال وذلك بعد استهدافه بقنابل الفسفور الأبيض المحرم دوليا، وهو المستشفى الثاني الذي يخرج عن الخدمة في القطاع.
وأكدت وزارة الصحة أن آلاف المواطنين المشردين من بيوتهم يتوسدون ساحات المستشفيات أمام الأعداد الهائلة من الجرحى الذين تضيق بهم ممرات المستشفيات مما بشكل ضغطا مركبا على المنظومة الصحية الهشة بفعل الحصار على غزة.
وطالبت الوزارة بالعمل الفوري لفتح ممر أمن لضمان وصول الإمدادات الطبية والوقود وأسرة للمستشفيات وسيارات الإسعاف والوفود الطبية، والسماح بمغادرة مئات الجرحى والمرضى قبل فوات الأوان.
--(بترا)
رصد/ي أ/ح أ
13/10/2023 23:13:42
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