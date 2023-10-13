غوتيريش: الوضع في غزة وصل إلى مستوى خطير جديد

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 13 تشرين الأول(بترا) قال أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش اليوم ان الوضع في غزة وصل إلى مستوى خطير جديد.

وكشف غوتيريش للصحافيين عن الرسائل الرئيسية التي سيسلمها إلى مجلس الأمن، حيث من المقرر ان يشارك غوتيريش بجلسة مشاورات مغلقة للمجلس بشأن الوضع في غزة هذه الليلة.

وقال "بعد أيام من الغارات الجوية، أمرت قوات الدفاع الإسرائيلية الفلسطينيين في مدينة غزة ومحيطها بالتحرك إلى جنوب القطاع" مشددا على "إن نقل أكثر من مليون شخص عبر منطقة حرب مكتظة بالسكان إلى مكان بلا طعام أو ماء أو سكن، عندما تكون المنطقة بأكملها تحت الحصار، أمر خطير للغاية وببساطة غير ممكن".

وأضاف غوتيريش لقد "وصلت المستشفيات في جنوب غزة بالفعل إلى طاقتها الاستيعابية ولن تتمكن من قبول آلاف المرضى الجدد من الشمال" فالنظام الصحي على وشك الانهيار فيما "تكتظ المشارح".

وقال لقد "قتل 11 من موظفي الرعاية الصحية أثناء تأدية عملهم؛ ووقع 34 هجوما على المرافق الصحية في الأيام القليلة الماضية" كما "تواجه المنطقة بأكملها أزمة مياه حيث تضررت البنية التحتية ولا يوجد كهرباء لتشغيل المضخات ومحطات تحلية المياه".

وقال الآمين العام "يعمل موظفونا في الأمم المتحدة وشركاؤنا على مدار الساعة لدعم شعب غزة" معربا عن الحزن "على زملائنا الذين قُتلوا، وهو رقم يتزايد يومًا بعد يوم".

وأضاف "لقد كنت على اتصال مستمر مع القادة في جميع أنحاء المنطقة، مع التركيز على الطريق لتخفيف المعاناة ومنع المزيد من التصعيد الخطير في الضفة الغربية وفي أماكن أخرى في المنطقة، وخاصة في جنوب لبنان".

وقال "إن تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق يبعث على القلق الشديد" مشددا على ضرورة "توقفها" لإننا "بحاجة إلى وصول فوري للمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة، حتى نتمكن من توفير الوقود والغذاء والماء لكل من يحتاجه".

وقال غوتيريش "حتى الحروب لها قواعد" وشدد على ضرورة "احترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان والتمسك به؛ يجب حماية المدنيين وعدم استخدام الدروع مطلقًا" وعلى "إطلاق سراح جميع الرهائن في غزة على الفور".

واضاف غوتيرش انه "من الضروري أن تبذل جميع الأطراف وأولئك الذين لديهم نفوذ عليها - كل ما في وسعهم لتحقيق هذه الخطوات".

-- (بترا)

م د/ح أ

13/10/2023 22:55:38