الاحتلال يوقف خدمة الإنترنت عن قطاع غزة

الاحتلال يوقف خدمة الإنترنت عن قطاع غزة
التاريخ
10/13/2023 11:23:08 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 تشرين الأول(بترا)- اتخذت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قرارا بوقف تقديم خدمات الإنترنت عن قطاع غزة اعتباراً من منتصف الليلة (الساعة 12 ليلا) وفقا لوزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي.
وقال كرعي اليوم الجمعة، إنّ قرار وقف خدمات الإنترنت عن قطاع غزة يشمل حظر كافة أنواع الخدمات التي يقدمها مزودو خدمة الإنترنت الإسرائيليون لغزة.
ونوّهت مواقع إخبارية في قطاع غزة، بأنه نظرا لقرار قطع خدمة الإنترنت، فإنه سيتم الاكتفاء بالنشر والمتابعة عبر منصات التواصل الاجتماعي فقط.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ح أ
13/10/2023 22:14:59
MENAFN13102023000117011021ID1107239504
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