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الاحتلال يوقف خدمة الإنترنت عن قطاع غزة

10/13/2023 11:23:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 تشرين الأول(بترا)- اتخذت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قرارا بوقف تقديم خدمات الإنترنت عن قطاع غزة اعتباراً من منتصف الليلة (الساعة 12 ليلا) وفقا لوزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي.
وقال كرعي اليوم الجمعة، إنّ قرار وقف خدمات الإنترنت عن قطاع غزة يشمل حظر كافة أنواع الخدمات التي يقدمها مزودو خدمة الإنترنت الإسرائيليون لغزة.
ونوّهت مواقع إخبارية في قطاع غزة، بأنه نظرا لقرار قطع خدمة الإنترنت، فإنه سيتم الاكتفاء بالنشر والمتابعة عبر منصات التواصل الاجتماعي فقط.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ح أ
13/10/2023 22:14:59

MENAFN13102023000117011021ID1107239504

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