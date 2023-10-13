وزير الخارجية يؤكد ضرورة وقف الكارثة الإنسانية التي يعانيها قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 تشرين الأول(بترا) - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، ضرورة وقف الكارثة الإنسانية التي يعانيها قطاع غزة مع استمرار التصعيد واستعار الحرب على غزة.

وأكد الصفدي، خلال محادثات أجراها مع وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تياني، في عمّان اليوم، وفي اتصالات مع عدد من نظرائه، على أن إيصال المساعدات الإنسانية لشيوخ وأطفال ونساء غزة مسؤولية دولية أخلاقية وقانونية جماعية.

وقال، إن منع الغذاء والدواء والوقود والمساعدات الإنسانية جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة، وخرق للقانون الدولي الذي يجب أن يطبق على الجميع، ووفق معايير واحدة وليس وفق هوية الضحية ومكان الصراع.

وشدد الصفدي على أن إدانة قتل المدنيين واستهدافهم من الجانبين، موقف يجب أن يتحد المجتمع الدولي حوله، ويدين قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، انسجاماً مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون الدولي، مشيراً أن هذا موقف عربي أكدته الدول العربية في اجتماع وزراء الخارجية الأربعاء الماضي.

وحذر الصفدي من أن العنف والحرب لن يحققا الأمن والسلام، بل سيمنحان دماراً وبؤساً ومعاناة، "يؤجّجون الصراع ويزيدون التوتر ويغذون التطرف".

وقال، إن السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحماية المنطقة من تفاقم الصراع ودمار الحروب، والذي يضمن الأمن والسلام للفلسطينيين وإسرائيل وللمنظمات برمتها.

وأكد، ضرورة إطلاق تحرك دولي فوري ومستمر لوقف التصعيد والحرب على غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات، والعمل من أجل إعادة إطلاق مفاوضات حقيقية لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين لتعيش الدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967، بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وشدد الصفدي على أن كل يوم يمر دون وقف التصعيد والحرب، ووقف الكارثة الإنسانية يدفع ثمنه الأبرياء، ويضع مستقبل المنطقة كلها على طريق الصراع والعنف وعدم الاستقرار.

وبحث الصفدي وتياني سبل العمل المشترك لوقف التدهور.

وشملت، اتصالات الصفدي، اتصالاً مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في جمهورية العراق الشقيق الدكتور فؤاد حسين، ووزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية في سلطنة عمان الشقيقة بدر بن حمد البوسعيدي.

--(بترا)

م خ/م ق/ح أ

13/10/2023 22:22:10