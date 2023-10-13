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اليونيفيل تتواصل مع السلطات اللبنانية والإسرائيلية لمحاولة تهدئة الوضع

10/13/2023 11:23:06 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 13 تشرين الأول(بترا)- قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن قيادة القوة الأممية في جنوب لبنان (اليونيفيل) تتواصل بشكل فاعل مع السلطات اللبنانية والإسرائيلية على جانبي الخط الأزرق لمحاولة تهدئة الوضع و"تجنب أي إساءة وخيمة للحسابات".
وأعرب عن القلق البالغ بشأن التقارير التي تفيد بتجدد التفجيرات في منطقة عمليات يونيفيل، مشيراً إلى تلقي القوة تقارير مقلقة للغاية عن مقتل صحفي وإصابة آخرين، جراح بعضهم خطيرة.
وأضاف دوجاريك، في مؤتمره الصحفي اليومي، أن حفظة السلام يواصلون أداء عملهم المهم، ويركزون على مهمتهم لتجنب أي انتشار للصراع في هذه المنطقة بشكل خاص.
--(بترا)
م د/م ق/ح أ
13/10/2023 21:54:45

MENAFN13102023000117011021ID1107239502

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