اليونيفيل تتواصل مع السلطات اللبنانية والإسرائيلية لمحاولة تهدئة الوضع

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 13 تشرين الأول(بترا)- قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن قيادة القوة الأممية في جنوب لبنان (اليونيفيل) تتواصل بشكل فاعل مع السلطات اللبنانية والإسرائيلية على جانبي الخط الأزرق لمحاولة تهدئة الوضع و"تجنب أي إساءة وخيمة للحسابات".
وأعرب عن القلق البالغ بشأن التقارير التي تفيد بتجدد التفجيرات في منطقة عمليات يونيفيل، مشيراً إلى تلقي القوة تقارير مقلقة للغاية عن مقتل صحفي وإصابة آخرين، جراح بعضهم خطيرة.
وأضاف دوجاريك، في مؤتمره الصحفي اليومي، أن حفظة السلام يواصلون أداء عملهم المهم، ويركزون على مهمتهم لتجنب أي انتشار للصراع في هذه المنطقة بشكل خاص.
--(بترا)
م د/م ق/ح أ
13/10/2023 21:54:45
MENAFN13102023000117011021ID1107239502
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