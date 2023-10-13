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ميقاتي: استهداف الاحتلال للصحافيين وصمة عار بسجله الأسود بالقتل والعدوان

10/13/2023 11:23:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 13 تشرين الأول (بترا)-قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر للصحافيين في عدوانه المستمر على الأراضي اللبنانية وصمة عار جديدة تضاف إلى سجله الأسود في القتل والعدوان.
وكانت السلطات اللبنانية، أعلنت أن القصف الإسرائيلي لمناطق بجنوب لبنان أدى إلى استشهاد الصحافي عصام العبدالله من وكالة رويترز وإصابة ثلاثة صحفيين آخرين اثنان منهم من قناة الجزيرة الفضائية.
--(بترا)
ب.ا/م ق/ح أ
13/10/2023 21:53:10

MENAFN13102023000117011021ID1107239501

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