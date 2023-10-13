ميقاتي: استهداف الاحتلال للصحافيين وصمة عار بسجله الأسود بالقتل والعدوان

ميقاتي: استهداف الاحتلال للصحافيين وصمة عار بسجله الأسود بالقتل والعدوان
التاريخ
10/13/2023 11:23:05 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 13 تشرين الأول (بترا)-قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر للصحافيين في عدوانه المستمر على الأراضي اللبنانية وصمة عار جديدة تضاف إلى سجله الأسود في القتل والعدوان.
وكانت السلطات اللبنانية، أعلنت أن القصف الإسرائيلي لمناطق بجنوب لبنان أدى إلى استشهاد الصحافي عصام العبدالله من وكالة رويترز وإصابة ثلاثة صحفيين آخرين اثنان منهم من قناة الجزيرة الفضائية.
--(بترا)
ب.ا/م ق/ح أ
13/10/2023 21:53:10
MENAFN13102023000117011021ID1107239501
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