70 شهيدًا جراء استهداف قافلة نازحين بمدينة غزة
التاريخ
10/13/2023 11:23:03 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 تشرين الأول(بترا)- استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب نحو 200، اليوم الجمعة، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين النازحين في مدينة غزة.
وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال استهدفت ثلاث قوافل لمواطنين في مواقع مختلفة على شارعي صلاح الدين والرشيد، ممن حاولوا الوصول إلى جنوب وادي غزة، ما أدى إلى استشهاد 70 مواطناً جلهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 200 آخرين.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ح أ
13/10/2023 21:47:19
MENAFN13102023000117011021ID1107239499
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