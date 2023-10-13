70 شهيدًا جراء استهداف قافلة نازحين بمدينة غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 تشرين الأول(بترا)- استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب نحو 200، اليوم الجمعة، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين النازحين في مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال استهدفت ثلاث قوافل لمواطنين في مواقع مختلفة على شارعي صلاح الدين والرشيد، ممن حاولوا الوصول إلى جنوب وادي غزة، ما أدى إلى استشهاد 70 مواطناً جلهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 200 آخرين.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/ح أ

13/10/2023 21:47:19