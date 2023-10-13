منظمات حقوقية ترفض عمليات القتل للفلسطينيين في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 13 تشرين الأول (بترا)- أعربت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة عن "الصدمة والرعب" إزاء مقاطع الفيديو والتقارير التي تتحدث عن عمليات القتل العشوائي للمدنيين والتدمير الشامل لأحياء بأكملها في قطاع غزة.
وحذرت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في بيان صحفي، كذلك من الترحيل والتهجير القسري للأشخاص من الجزء الشمالي من قطاع غزة.
وقالت، إن الفدرالية تقف بثبات إلى جانب المنظمات الفلسطينية الأعضاء بها وهي: الميزان ومؤسسة الحق والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مشيرة أن "العديد من المؤسسات الأعضاء "فقدت فرقهم منازلهم، وقد أُمروا الآن بالإخلاء".
وتدين الفدرالية الجرائم المرتكبة ضد المدنيين، بما في ذلك الاستهداف الواسع النطاق والممنهج للمباني والممتلكات المدنية، والذي قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" مشددة أنها "تدين العدوان الإسرائيلي باعتباره عملاً انتقاميًا مروعًا وعنفًا غاشمًا".
وقالت، إنها تعارض بشكل كامل أمر إخلاء المدنيين من شمال غزة الذي أصدرته إسرائيل اليوم الجمعة.
يذكر، أن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، التي تتخذ من باريس مقرًا لها، هي منظمة حقوقية دولية تأسست عام 1922 ولها 188 منظمة عضو في 116 دولة.
--(بترا)
م د/م ق/ح أ
13/10/2023 21:32:12
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