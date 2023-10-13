منظمات حقوقية ترفض عمليات القتل للفلسطينيين في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 13 تشرين الأول (بترا)- أعربت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة عن "الصدمة والرعب" إزاء مقاطع الفيديو والتقارير التي تتحدث عن عمليات القتل العشوائي للمدنيين والتدمير الشامل لأحياء بأكملها في قطاع غزة.

وحذرت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في بيان صحفي، كذلك من الترحيل والتهجير القسري للأشخاص من الجزء الشمالي من قطاع غزة.

وقالت، إن الفدرالية تقف بثبات إلى جانب المنظمات الفلسطينية الأعضاء بها وهي: الميزان ومؤسسة الحق والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مشيرة أن "العديد من المؤسسات الأعضاء "فقدت فرقهم منازلهم، وقد أُمروا الآن بالإخلاء".

وتدين الفدرالية الجرائم المرتكبة ضد المدنيين، بما في ذلك الاستهداف الواسع النطاق والممنهج للمباني والممتلكات المدنية، والذي قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" مشددة أنها "تدين العدوان الإسرائيلي باعتباره عملاً انتقاميًا مروعًا وعنفًا غاشمًا".

وقالت، إنها تعارض بشكل كامل أمر إخلاء المدنيين من شمال غزة الذي أصدرته إسرائيل اليوم الجمعة.

يذكر، أن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، التي تتخذ من باريس مقرًا لها، هي منظمة حقوقية دولية تأسست عام 1922 ولها 188 منظمة عضو في 116 دولة.

--(بترا)

م د/م ق/ح أ

13/10/2023 21:32:12