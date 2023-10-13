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رئيسة وزراء إيطاليا: الدور الأردني المصري يمكن أن يكون دقيقاً

10/13/2023 11:23:01 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 تشرين الأول (بترا)-قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إن الدور الذي تلعبه الأردن ومصر بشأن الصراع في الشرق الأوسط يمكن أن يكون دقيقاً، وكذلك قضية الرهائن ، هناك محاورون يتحركون لفهم ما إذا كانت هناك هوامش لإيجاد حل لها.
ورأت ميلوني، في تصريحات مشتركة مع الرئيس الموزمبيقي فيليبي نيوسي، في العاصمة مابوتو اليوم الجمعة، أن "رد فعل إسرائيل على قطاع غزّة جاء في ظل وضع إنساني معقد للغاية بالفعل"، ولقد "تحركنا بشأن الجانب الإنساني للقضية في الأيام الأخيرة، وهو بالتأكيد أحد الأسئلة التي أثيرت مع المحاورين"، وفق ما نقلته وكالة آكي الإيطالية للأنباء .
وذكرت رئيسة الحكومة الإيطالية، أنه "وضع حساس، لذلك أعتقد أن كل ما يمكننا القيام به هو مواصلة الحوار والتحدث والقيام بما يمكننا فعله"، مبينةً أن "موقف إسرائيل ليس سهلا أيضاً على الإطلاق، لذا فعلينا التحرك بحذر".
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ح أ
13/10/2023 21:29:02

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