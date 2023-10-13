رئيسة وزراء إيطاليا: الدور الأردني المصري يمكن أن يكون دقيقاً

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 تشرين الأول (بترا)-قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إن الدور الذي تلعبه الأردن ومصر بشأن الصراع في الشرق الأوسط يمكن أن يكون دقيقاً، وكذلك قضية الرهائن ، هناك محاورون يتحركون لفهم ما إذا كانت هناك هوامش لإيجاد حل لها.
ورأت ميلوني، في تصريحات مشتركة مع الرئيس الموزمبيقي فيليبي نيوسي، في العاصمة مابوتو اليوم الجمعة، أن "رد فعل إسرائيل على قطاع غزّة جاء في ظل وضع إنساني معقد للغاية بالفعل"، ولقد "تحركنا بشأن الجانب الإنساني للقضية في الأيام الأخيرة، وهو بالتأكيد أحد الأسئلة التي أثيرت مع المحاورين"، وفق ما نقلته وكالة آكي الإيطالية للأنباء .
وذكرت رئيسة الحكومة الإيطالية، أنه "وضع حساس، لذلك أعتقد أن كل ما يمكننا القيام به هو مواصلة الحوار والتحدث والقيام بما يمكننا فعله"، مبينةً أن "موقف إسرائيل ليس سهلا أيضاً على الإطلاق، لذا فعلينا التحرك بحذر".
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ح أ
13/10/2023 21:29:02
MENAFN13102023000117011021ID1107239497
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