رئيس مجلس النواب: لا أحد يزاود على الموقف الأردني بدعم الأشقاء الفلسطينيين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 تشرين الأول(بترا)- قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي خلال حديث لبرنامج "ستون دقيقة" عبر التلفزيون الأردني: لا أحد يستطيع المزاودة على الموقف الأردني الداعم للأشقاء الفلسطينيين، مؤكداً أن القضية الفلسطينية بقيت حاضرة على أجندة جلالة الملك عبد الله الثاني، وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله.

وأضاف الصفدي حول أولويات المجلس في المرحلة المقبلة: أن خطبة العرش السامي ستكون بوصلة يهتدي بها المجلس في المرحلة المقبلة، مؤكداً أن المجلس سيركز في دورته الأخيرة على تمكين الأحزاب والمرأة والشباب.

وأكد الصفدي، أن المجلس لم يتوان في فتح قضايا الفساد والتعدي على المال العام، مشيراً أن المجلس أمام استحقاقات مهمة تضمنها خطاب العرش السامي ويتوجب على السلطات كافة التقاطها والعمل بروح من التشاركية والتعاون.

--(بترا)

م خ/م ق/ح أ

13/10/2023 21:26:29