تفاصيل جديدة عن الموسم السادس والأخير من مسلسل The Crown

MENAFN - Youm7) يختتم الموسم السادس من سلسلة الدراما الملحمة الملكية The Crown ، على جزأين، ينتظرهما قطاع كبير من الجمهور ممن تابعوا بشغف ما يحدث داخل القصر الملكى فى بريطانيا خلال الأجزاء السابقة، وهو ما دفع أكثر من صحيفة عالمية للتعرض إلى معلومات حول الجزأين المقبلين نستعرضها فى التقرير التالى.

الجزء الأول سيشهد قيام إليزابيث ديبيكي بإعادة دورها فى شخصية الأميرة ديانا فى حين يظهر دومينيك ويست بشخصية الأمير تشارلز، وتواصل إيميلدا ستونتون عهدها فى دور الملكة إليزابيث الثانية إلى جانب جوناثان برايس (الأمير فيليب) وليزلي مانفيل (الأميرة مارجريت)، ومن العائدين أيضاً سالم داو (محمد الفايد) وخالد عبد الله (دودي الفايد)، بجانب

الظهور الأول لـ روفوس كامبا (الأمير ويليام) وفلين إدواردز (الأمير هاري).

على أن يغطي الموسم السادس والأخير من سلسلة The Crown الأحداث من عام 1997 حتى عام 2005، وهو ما يجعل الحلقات الأربع الأولى (الجزء الأول) تدور حول العلاقة المزدهرة بين الأميرة ديانا ودودي الفايد قبل أن تؤدي رحلة السيارة المصيرية إلى عواقب وخيمة.

ويتم سرد أحداث الفصل الأخير (الجزء الثاني) فى ست حلقات، تبدأ من خلال محاولة الأمير "ويليام" الاندماج مرة أخرى في الحياة في "إيتون"، وذلك فى أعقاب وفاة والدته حيث يتعين على النظام الملكي ركوب موجة الرأي العام.

ومع وصول الملكة إلى يوبيلها الذهبي، تفكر في مستقبل النظام الملكي مع زواج تشارلز وكاميلا وبدايات قصة ملكية خيالية جديدة في ويليام وكيت.

بالنسبة للجزء الثاني، سيتولى إد ماكفي ولوثر فورد دور الأمير ويليام والأمير هاري، وستنضم إليهم ميج بيلامي في دور كيت ميدلتون، وستكون هذه الأدوار الأولى لجميع الممثلين الثلاثة.