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أم كلثوم تغنى الأطلال واسأل روحك بساقية الصاوي.. 2 نوفمبر

10/13/2023 11:22:29 PM
(MENAFN- Youm7) يقدم مسرح الساقية للعرائس حفلاً غنائياً لكوكب الشرق أم كلثوم ، وذلك يوم الخميس الموافق 2 نوفمبر، حيث ستغني أغنية "الأطلال "وأغنية "اسأل روحك " ، في حفلتين متتاليتين تبدأ الأولى في تمام الساعة السادسة والنصف
مساء، والثانية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، بمصاحبة فرقة العرائس .



يذكر أن أغنية "الأطلال "تم إنتاجها عام 1966، من ألحان رياض السنباطي ، وتأليف إبراهيم ناجي ، أما أغنية "اسأل روحك " فتم إنتاجها عام 1970 ، من تلحين محمد الموجي ، وتأليف عبد الوهاب محمد .



يأتى ذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.



تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية «الماسورة الكبيرة» للمهندس محمد عبدالمنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع «أم كلثوم تعود من جديد» ويقدم عرضًا شهريًّا في الخميس الأول من كل شهر .














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