ورشتان في الملتقى الدولي للميكروتياترو يقدمها خبراء من المسرح الإسباني

MENAFN - Youm7) يديرالدكتور محمد شيحة أستاذ الدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية فنون القاهرة، ورشتين لاثنين من كبار متخصصي الميكروتياترو في اسبانيا، الأولى بعنوان الميكروتياترو أقراص زماننا، ويحاضرها المخرج ايسيدرو تيمون باتي، أما الورشة الثانية فيحاضرها رودريجو زود ريجيث بعنوان المسرح الشعبي الهجين والمسرح التقليدي.

جدير بالذكر أن مسرح دار أوبرا الإسكندرية تنطلق الدورة الرابعة منه

يوم الأحد 15 أكتوبر، تحت رعاية أ.د نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وبحضور أ. د غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون ود. سمير متولى رئيس الملتقى ود. نبيلة حسن مؤسس الملتقى في مصر، ود. ماجدلينا كروز الملحق الثقافي في المعهد الثقافي الأسباني ثرفانتس بالقاهرة.

ويشارك في هذه الدورة 23 عرضا مسرحيا تتنوع بين فرق المسرح الجامعي والفرق المستقلة وفرق أكاديمية الفنون، بإجمالي 23 عرضا مسرحيا لنصوص مصرية مؤلفة خصيصا لهذا النوع المسرحي المكثف.

ويستضيف مركز الحرية للإبداع عروض اليوم الأول 16 أكتوبر الجاري والخاصة بعروض الاسكندرية، على أن تستضيف أكاديمية الفنون بالقاهرة باقي العروض حتى الختام في 20 أكتوبر الجاري.

وأعلن الملتقى لجنة تحكيم دورته الرابعة، وهم، الناقد والمخرج والمؤرخ د. عمرو دوارة، الناقد الاستاذ محمد الروبي رئيس تحرير جريدة مسرحنا والمخرج المسرحي سعيد منسى.

الميكروتياترو مسرحياته تقدم في غرفة مساحتها 15 مترًا مربعًا، يحضرها 15 فردًا، ويستغرق عرضها 15 دقيقة، ويمكنك أن تشاهد العرض ثم تخرج لتحتسى فنجانًا من القهوة قبل أن تلحق بعرض جديد، وبالتالي فأنت لست مضطرًا لأن تجلس ساعتين أو أكثر متململلًا تريد الخروج ، لأن فلسفة الميكروتياترو تقوم على شرطين هما: أن يبدأ العرض من Point OF Attack نقطة هجوم، أو مشكلة ، وأن يكون فيه Major Turning Point أي نقطة تحول كبرى، وهو ما يضمن روعة الاستهلال، لأن البدء من مشكلة أو نقطة هجوم يضمن شد انتباه المتلقي ويضمن كذلك أسر ذهن المتلقي مع العرض حتى النهاية.

الملتقي الرابع







