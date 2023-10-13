هشام عباس يحيى حفلاً غنائياً في أبو ظبى 4 نوفمبر

MENAFN - Youm7) يستعد المطرب هشام عباس ، لإحياء حفل غنائي في أبو ظبى، يومالسبت 4 نوفمبر المقبل، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

وكان النجم هشام عباس، أحيا حفلاً في مهرجان القلعة للموسيقي والغناء، وقدم عددا كبيرا من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور، منها (زمان وأنا صغير وأحلى ما فيكي وقول عليا مجنون وشوفي وعيني وطول ما أنت بخير والسهر والانبساط وفينه ويتربى في عزو وساعة لقلبك وسامع قلبي).

وقال المطرب هشام عباس، إن الجمهور لديه حنين لنجوم التسعينيات لأنها كانت أغانى لديها ذكريات جيدة مع الناس والشباب بدأ يشعر بها ويتأثر بها .

وأضاف الفنان هشام عباس، خلال لقائه بقناة الحياة

:"أحضر ألبوما جديدا وسيبدأ ظهور أول أغنية له قريبا وأقدم أغانى مع عزيز الشافعى وعلى فتح الله وأسامة عبد الهادى وأسامة عبد المنعم وأحمد عادل،

وهناك أغانى أقدمها مع أناس جديدة مثل مؤمن سالم ومحمدى وفريق بلاك تيما قدم لى أغنية جديدة والألبوم سيعجب الجمهور إن شاء الله ، وأول أغنية سيكون اسمها كلامها حلو ".

وتابع هشام عباس :"تغطية قناة الحياة لمهرجان القلعة مهمة للغاية وتجعل المشاهد يعرف كل شيء عن المهرجان ويجعل الجمهور يتواصل مع المطربين ".