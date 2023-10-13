هشام عباس يحيى حفلاً غنائياً في أبو ظبى 4 نوفمبر

(MENAFN
- Youm7) يستعد المطرب هشام عباس ، لإحياء حفل غنائي في أبو ظبى، يوم
السبت 4 نوفمبر المقبل، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.
وكان النجم هشام عباس، أحيا حفلاً في مهرجان القلعة للموسيقي والغناء، وقدم عددا كبيرا من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور، منها (زمان وأنا صغير وأحلى ما فيكي وقول عليا مجنون وشوفي وعيني وطول ما أنت بخير والسهر والانبساط وفينه ويتربى في عزو وساعة لقلبك وسامع قلبي).
وقال المطرب هشام عباس، إن الجمهور لديه حنين لنجوم التسعينيات لأنها كانت أغانى لديها ذكريات جيدة مع الناس والشباب بدأ يشعر بها ويتأثر بها .
وأضاف الفنان هشام عباس، خلال لقائه بقناة الحياة
:"أحضر ألبوما جديدا وسيبدأ ظهور أول أغنية له قريبا وأقدم أغانى مع عزيز الشافعى وعلى فتح الله وأسامة عبد الهادى وأسامة عبد المنعم وأحمد عادل،
وهناك أغانى أقدمها مع أناس جديدة مثل مؤمن سالم ومحمدى وفريق بلاك تيما قدم لى أغنية جديدة والألبوم سيعجب الجمهور إن شاء الله ، وأول أغنية سيكون اسمها كلامها حلو ".
وتابع هشام عباس :"تغطية قناة الحياة لمهرجان القلعة مهمة للغاية وتجعل المشاهد يعرف كل شيء عن المهرجان ويجعل الجمهور يتواصل مع المطربين ".
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