المركز القومى للمسرح والموسيقى يحتفي بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر.. الاثنين

MENAFN - Youm7) يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، احتفالية موسيقية غنائية بمناسبة الذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، تحت رعاية وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرجخالد جلال، وذلك يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء بالمسرح القومى.

وتحيي الحفل الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ التي تقدم مجموعة من الأغانى الوطنية التراثية منها: "يا مصر يحميكي لأهلك"، "موال النهار"، "يا نسمة الحرية"، "عاش اللي قال" غناء الفنان أحمد محسن، "سالمة يا سلامة"، "عظيمة يا مصر"، "عبد الودود"، "أحلف بسماها وبترابها"، "مصر التي في خاطري" غناء الفنان ماهر اسماعيل، "اسلمي يا مصر مع بلادي بلادي" غناء المجموعة، وأغنيتي: "حبيبتي من ضفايرها"، "حلوة يا بلدي".

ويقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، احتفالية كبرى لتكريم اسم الفنان الكبير الراحل محمود ياسين، وذلك في الثامنة مساء الأحد 15 أكتوبر، بالمسرح القومى.

ويتضمن برنامج الحفل عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان الراحل محمود ياسين، ثم تتحدث الفنانة رانيا محمود ياسين والكاتب عمرو محمود ياسين عن الجوانب الإنسانية والفنية للراحل محمود ياسين، كما تعزف الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية مختارات من أشهر مؤلفات الكلاسيكيات الغربية "موتسارت وبيتهوفن" يقدمها تريو آلات النفخ الخشبية بالمركز؛ عمرو إمام/ كلارينت، مصطفى سعيد/ كلارينت، رنا نوفل/ آلة الفلوت. ويختتم الحفل بإهداء أسرة الراحل محمود ياسين؛ درعا تذكاريا وشهادة تقدير لرحلة عطائه الفنية.