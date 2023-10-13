المركز القومى للمسرح والموسيقى يحتفي بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر.. الاثنين

(MENAFN
- Youm7) يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، احتفالية موسيقية غنائية بمناسبة الذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، تحت رعاية وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج
خالد جلال، وذلك يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء بالمسرح القومى.
وتحيي الحفل الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ التي تقدم مجموعة من الأغانى الوطنية التراثية منها: "يا مصر يحميكي لأهلك"، "موال النهار"، "يا نسمة الحرية"، "عاش اللي قال" غناء الفنان أحمد محسن، "سالمة يا سلامة"، "عظيمة يا مصر"، "عبد الودود"، "أحلف بسماها وبترابها"، "مصر التي في خاطري" غناء الفنان ماهر اسماعيل، "اسلمي يا مصر مع بلادي بلادي" غناء المجموعة، وأغنيتي: "حبيبتي من ضفايرها"، "حلوة يا بلدي".
ويقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، احتفالية كبرى لتكريم اسم الفنان الكبير الراحل محمود ياسين، وذلك في الثامنة مساء الأحد 15 أكتوبر، بالمسرح القومى.
ويتضمن برنامج الحفل عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان الراحل محمود ياسين، ثم تتحدث الفنانة رانيا محمود ياسين والكاتب عمرو محمود ياسين عن الجوانب الإنسانية والفنية للراحل محمود ياسين، كما تعزف الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية مختارات من أشهر مؤلفات الكلاسيكيات الغربية "موتسارت وبيتهوفن" يقدمها تريو آلات النفخ الخشبية بالمركز؛ عمرو إمام/ كلارينت، مصطفى سعيد/ كلارينت، رنا نوفل/ آلة الفلوت. ويختتم الحفل بإهداء أسرة الراحل محمود ياسين؛ درعا تذكاريا وشهادة تقدير لرحلة عطائه الفنية.
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