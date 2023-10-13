أفكار لاستخدام اللون الوردي في طلاء جدران غرف النوم.. مش بس للأطفال

MENAFN - Youm7) اللون الوردى من الألوان الحيوية التي تعطى الكثير من المرح والبهجة، وهو لون لا يقتصر على ديكور غرف الأطفال فقط، فقد يفضل الكبار اختيار اللون لإعطائهم مشاعر لطيفة، وبالطبع اللون غير مقتصر على النساء، ولكن اللون الوردى يجلب الحب والسعادة والصداقة والسلام الداخلى للجنسين، مما يعطى مشاعر مريحة لغرفة النوم، ولمعرفة كيفية اختيار اللون الوردى لحائط غرفة النوم ، يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "magicbricks".

اللون الأزرق واللون الوردى:

يمكن المزج بين اللون الوردى واللون الأزرق للحصول على غرفة نوم متناسقة، واللون الوردى يظهر حب الذات، واللون الأزرق يعطى إحساسا بالهدوء والصفاء، واللونين معاً يعززا بعضهما للحصول على ألوان قوية مما يعطى جمال لمساحة للغرفة بشكل لا يقاوم.



الأزرق والوردي

اللون الأبيض واللون الوردى لجدار غرفة النوم:

اللون الأبيض واللون الوردى يعتبران من ألوان الهادئة والتي تكون مثالية لغرف النوم، واللون الوردى يكون متجانس بشكل كبير مع اللون الأبيض، ولمحبى المظهر البسيط يمكن أن تختار طلاء جدار باللون الوردى الفاتح، للجزء الذى يتم تبديل فيه الملابس، واللون الأبيض يرمز للبراءة والبساطة، للشعور بالاسترخاء.



اللونين الأبيض والوردي

اللون الأحمر مع اللون الوردى لجدار غرفة النوم:

من السهل إضافة اللون الذى يحبه الشخص مهما كان يشعر أنه متناقض، أو غريب، فيمكن اختيار لون القوة اللون الأحمر لعمل ظل مميز في الغرفة، وإقران اللون الوردى الفاتح معه، للحصول على غرفة نوم به طابع شخصى مميز، مع الحرص على جعل بقية الغرفة بألوان محايدة مثل أن يكون الأثاث باللون الكريمى والبلاط باللون البيج لإطلالة غاية في الرقى.



اللونين الأحمر والوردي

اللون الوردى واللون الأرجوانى مع الرمادى:

في أغلب الوقت يرتبط اللون الوردى بموسم الخريف، مما يعطى سحرا رائعا، فيمكن إضافة لون طلاء باللون الوردى العنابى مع اللون الأرجوانى مع إضافة اللون الرمادى المعدنى للون الأثاث لغرفة نوم جذابة وعصرية.



اللونين الأرجوانى والوردي

اللون الأخضر واللون الوردى:

من السهل مزج بين اللون الأخضر واللون الوردى

في جدار غرفة النوم لشكل غاية في التميز عن طريق إضافة اللون الأخضر المزهر الحيوى، بشكل طبيعي، بوضع رسومات الحياة الطبيعية وتلوين الجدار باللون الأخضر، مع اللون الوردى اللطيف، ويعتبر اللونين مثاليين لغرفة الأطفال، مع اختيار أثاث الغرفة باللون الأبيض، لجعل الغرفة بسيطة وأنيقة في نفس الوقت.



اللونين الأخضر والوردي

اللون البرتقالى واللون الوردى:

لمحبى الألوان المشرقة والمبهجة يمكن اختيار مزيج بين اللون الوردى واللون البرتقالى، عن طريق وضع لون الجدار من المنتصف، واللون الوردى يعتبر لون حب الذات، وتلك الألون مريحة بشكل كبير، ويمكن إضافة لوحات جدارية على حسب شخصية الشخص، وعلى حسب ذوقه بألوان زاهية، ويمكن اختيار لون الطاولة الصغيرة باللون الأخضر مع المصابيح.





اللونين البرتقالي والوردي



