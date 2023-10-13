أفكار لاستخدام اللون الوردي في طلاء جدران غرف النوم.. مش بس للأطفال

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- Youm7) اللون الوردى من الألوان الحيوية التي تعطى الكثير من المرح والبهجة، وهو لون لا يقتصر على ديكور غرف الأطفال فقط، فقد يفضل الكبار اختيار اللون لإعطائهم مشاعر لطيفة، وبالطبع اللون غير مقتصر على النساء، ولكن اللون الوردى يجلب الحب والسعادة والصداقة والسلام الداخلى للجنسين، مما يعطى مشاعر مريحة لغرفة النوم، ولمعرفة كيفية اختيار اللون الوردى لحائط غرفة النوم ، يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "magicbricks".
اللون الأزرق واللون الوردى:
يمكن المزج بين اللون الوردى واللون الأزرق للحصول على غرفة نوم متناسقة، واللون الوردى يظهر حب الذات، واللون الأزرق يعطى إحساسا بالهدوء والصفاء، واللونين معاً يعززا بعضهما للحصول على ألوان قوية مما يعطى جمال لمساحة للغرفة بشكل لا يقاوم.
الأزرق والوردي
اللون الأبيض واللون الوردى لجدار غرفة النوم:
اللون الأبيض واللون الوردى يعتبران من ألوان الهادئة والتي تكون مثالية لغرف النوم، واللون الوردى يكون متجانس بشكل كبير مع اللون الأبيض، ولمحبى المظهر البسيط يمكن أن تختار طلاء جدار باللون الوردى الفاتح، للجزء الذى يتم تبديل فيه الملابس، واللون الأبيض يرمز للبراءة والبساطة، للشعور بالاسترخاء.
اللونين الأبيض والوردي
اللون الأحمر مع اللون الوردى لجدار غرفة النوم:
من السهل إضافة اللون الذى يحبه الشخص مهما كان يشعر أنه متناقض، أو غريب، فيمكن اختيار لون القوة اللون الأحمر لعمل ظل مميز في الغرفة، وإقران اللون الوردى الفاتح معه، للحصول على غرفة نوم به طابع شخصى مميز، مع الحرص على جعل بقية الغرفة بألوان محايدة مثل أن يكون الأثاث باللون الكريمى والبلاط باللون البيج لإطلالة غاية في الرقى.
اللونين الأحمر والوردي
اللون الوردى واللون الأرجوانى مع الرمادى:
في أغلب الوقت يرتبط اللون الوردى بموسم الخريف، مما يعطى سحرا رائعا، فيمكن إضافة لون طلاء باللون الوردى العنابى مع اللون الأرجوانى مع إضافة اللون الرمادى المعدنى للون الأثاث لغرفة نوم جذابة وعصرية.
اللونين الأرجوانى والوردي
اللون الأخضر واللون الوردى:
من السهل مزج بين اللون الأخضر واللون الوردى
في جدار غرفة النوم لشكل غاية في التميز عن طريق إضافة اللون الأخضر المزهر الحيوى، بشكل طبيعي، بوضع رسومات الحياة الطبيعية وتلوين الجدار باللون الأخضر، مع اللون الوردى اللطيف، ويعتبر اللونين مثاليين لغرفة الأطفال، مع اختيار أثاث الغرفة باللون الأبيض، لجعل الغرفة بسيطة وأنيقة في نفس الوقت.
اللونين الأخضر والوردي
اللون البرتقالى واللون الوردى:
لمحبى الألوان المشرقة والمبهجة يمكن اختيار مزيج بين اللون الوردى واللون البرتقالى، عن طريق وضع لون الجدار من المنتصف، واللون الوردى يعتبر لون حب الذات، وتلك الألون مريحة بشكل كبير، ويمكن إضافة لوحات جدارية على حسب شخصية الشخص، وعلى حسب ذوقه بألوان زاهية، ويمكن اختيار لون الطاولة الصغيرة باللون الأخضر مع المصابيح.
اللونين البرتقالي والوردي
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