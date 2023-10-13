فوائد القرنفل للشعر.. يعالج الالتهابات ويمنع القشرة والروائح الكريهة

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- Youm7) القرنفل من العناصر الطبيعية الغنية بالعديد من الفيتامينات التي تستخدم التوابل الخاصة بالأكلات، ويمكن أن يستخدم في علاج
تساقط الشعر وحالات التهابات فروة الرأس، أيضًا يناسب كل أنواع الشعر الجاف والدهني، ووفقًا لما جاء في موقع stylecraze نستعرض خلال السطور التالية أبرز فوائد القرنفل للشعر .
فوائد القرنفل للشعر
أهم فوائد القرنفل للشعروطريقة تحضيره :
يمكن أن تحضري وعاء مناسب وتقومي بإضافة مقدار 4 ملاعق من القرنفل إلى مقدار واحد لتر من الماء، قومي بنقع القرنفل لمدة 3 ساعات وقومي باستخدام الماء على فروة الشعر.
قد يحفز نموالشعر:
قد يساعد ماء القرنفل على تعزيز نمو الشعرومنع تساقطه لاحتوائه على خصائص مضادة لتساقط الشعروتساعد على تحفيزه وانتظامه في الطول
يعالج قشرة الرأس:
قد تساعد الخصائص المضادة للفطريات الموجودة في القرنفل في مكافحة القشرة والعمل على تقليل إنتاج الزيت في فروة الرأس المتسبب في زيادة القشرة، بالإضافة إلى أنها تمنع الحكة وتهيج فروة الرأس.
يعالج فروة الرأس ويمنع الرائحة الكريهة :
يمنع التهابات فروة الرأس ويمنع تكوني الرائحة الكريهة، الناتجة
عن التعرق المفرط أو ظهور الفطريات أو النظافة غير السليمة لفروة الرأس إلى الإصابة، تساعد الخصائص المضادة للبكتيريا والفطريات والمضادة للالتهابات المتواجدة في ماء القرنفل على علاج الأمراض
والالتهابات.
يحسن قوة الشعر:
يحسن قوة الشعر وملمسه لاحتوائه على عدد كبير من الفيتامينات الغنية بمضادات الأكسدة التي قد تساعد في تقوية جذع الشعرة وتقليل التقصف
قد يمنع الشيب المبكر:
يحتوي القرنفل على فوائد كثيرة أهمها تساعد في تقليل ظهور الشيب ومحاربته بشكل جيد وفعال بدون التأثير على الشعر أو فروة الرأس لأنه مليئ بالعديد من مضادات الأكسدة التي تحافظ على اللون.
القرنفل للشعر
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