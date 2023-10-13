فوائد القرنفل للشعر.. يعالج الالتهابات ويمنع القشرة والروائح الكريهة

MENAFN - Youm7) القرنفل من العناصر الطبيعية الغنية بالعديد من الفيتامينات التي تستخدم التوابل الخاصة بالأكلات، ويمكن أن يستخدم في علاجتساقط الشعر وحالات التهابات فروة الرأس، أيضًا يناسب كل أنواع الشعر الجاف والدهني، ووفقًا لما جاء في موقع stylecraze نستعرض خلال السطور التالية أبرز فوائد القرنفل للشعر .

فوائد القرنفل للشعرأهم فوائد القرنفل للشعروطريقة تحضيره :

يمكن أن تحضري وعاء مناسب وتقومي بإضافة مقدار 4 ملاعق من القرنفل إلى مقدار واحد لتر من الماء، قومي بنقع القرنفل لمدة 3 ساعات وقومي باستخدام الماء على فروة الشعر.

قد يحفز نموالشعر:

قد يساعد ماء القرنفل على تعزيز نمو الشعرومنع تساقطه لاحتوائه على خصائص مضادة لتساقط الشعروتساعد على تحفيزه وانتظامه في الطول

يعالج قشرة الرأس:

قد تساعد الخصائص المضادة للفطريات الموجودة في القرنفل في مكافحة القشرة والعمل على تقليل إنتاج الزيت في فروة الرأس المتسبب في زيادة القشرة، بالإضافة إلى أنها تمنع الحكة وتهيج فروة الرأس.

يعالج فروة الرأس ويمنع الرائحة الكريهة :

يمنع التهابات فروة الرأس ويمنع تكوني الرائحة الكريهة، الناتجة

عن التعرق المفرط أو ظهور الفطريات أو النظافة غير السليمة لفروة الرأس إلى الإصابة، تساعد الخصائص المضادة للبكتيريا والفطريات والمضادة للالتهابات المتواجدة في ماء القرنفل على علاج الأمراض

والالتهابات.

يحسن قوة الشعر:

يحسن قوة الشعر وملمسه لاحتوائه على عدد كبير من الفيتامينات الغنية بمضادات الأكسدة التي قد تساعد في تقوية جذع الشعرة وتقليل التقصف

قد يمنع الشيب المبكر:

يحتوي القرنفل على فوائد كثيرة أهمها تساعد في تقليل ظهور الشيب ومحاربته بشكل جيد وفعال بدون التأثير على الشعر أو فروة الرأس لأنه مليئ بالعديد من مضادات الأكسدة التي تحافظ على اللون.

القرنفل للشعر



