6 أكلات تقلل من الأثر النفسي المصاحب لألم الدورة الشهرية

(MENAFN
- Youm7) في فترة الدورة الشهرية سواء قبلها بأيام أو خلال أيامها، تعاني الكثيرات من اضطرابات نفسية سيئة، والتي قد تصل إلى حد الاكتئاب والبكاء دون سبب، وزيادة العصبية والتوتر، والمزيد من الأعراض المفاجئة التي لم تتوقعها الفتاة نفسها، ولكن هناك بعض الأطعمة التي يمكن تناولها، تقوم بدورها في تقليل الألم النفسي والجسدي التي تمر به تلك المرأة، وهذا ما نستعرضه وفقاً لموقع "ndtv" .
ألام الدورة الشهرية الخضراوات الورقية
هناك الكثير من العناصر المهمة تفقدها المرأة خلال فترة الدورة الشهرية، مثل الماغنسيوم والبوتاسيوم والحديد، وهذا ما يجعلها تصاب بالتعب والقلق والضيق، فجميع الخضراوات الورقية مثل السبانخ والجرجير والفجل، تحتوي بوفرة على تلك العناصر وأكثر مما يقلل من الألم الجسدي والنفسي الذي تشعر به تلك المرأة.
الزبادي
يحتوي الزبادي ، على نسبة كبيرة من الكالسيوم الذي يحتاجه الجسم ويفقده أثناء فترة النزيف، وذلك إلى جانب احتوائه على المزيد من البروبيوتيك، وبعض البكتريا المفيدة لتقليل التشنجات وآلام الدورة الشهرية.
الم الدورة الشهرية المكسرات
تحتوي المكسرات على الفيتامينات والدهون والمعادن والألياف الموجودة والبروتينات، فهي تعمل على تخفيف آلام البطن، والظهر، وخاصة العناصر الموجودة في الجوز واللوز والفول السوداني.
الحلبة
تعبر بذور الحلبة من أكثر الحبوب التي تستخدم كمسكن ومهدئ للألم، كما أنها مهدئ طبيعي للالتهابات، ومضادة للتشنجات، يمكن تناولها كمشروب ساخن، أو أكل الحبوب محلاة بالعسل الأسود.
ألم الدورة الشهرية الشيكولاتة الداكنة
تحتوي الشيكولاتة الداكنة على المزيد من مضادات الأكسدة والمركبات التي تزيد من مستويات السيروتونين في الجسم، فهي تعمل على تحسين الحالة المزاجية، والشعور بالراحة، والتقليل من المزاج السيئ.
السلمون
يحتوي السلمون على المزيد من أحماض أوميجا 3، وهي مفيدة بشكل عامل للصحة، والبشرة والشعر، كما أنها تساعد على الشعور بالراحة، وتقليل من ألم المغص والتشنجات خلال الفترة التي تمر بها المرأة بالدورة الشهرية.
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