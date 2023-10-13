6 أكلات تقلل من الأثر النفسي المصاحب لألم الدورة الشهرية

MENAFN - Youm7) في فترة الدورة الشهرية سواء قبلها بأيام أو خلال أيامها، تعاني الكثيرات من اضطرابات نفسية سيئة، والتي قد تصل إلى حد الاكتئاب والبكاء دون سبب، وزيادة العصبية والتوتر، والمزيد من الأعراض المفاجئة التي لم تتوقعها الفتاة نفسها، ولكن هناك بعض الأطعمة التي يمكن تناولها، تقوم بدورها في تقليل الألم النفسي والجسدي التي تمر به تلك المرأة، وهذا ما نستعرضه وفقاً لموقع "ndtv" .

ألام الدورة الشهرية الخضراوات الورقية

هناك الكثير من العناصر المهمة تفقدها المرأة خلال فترة الدورة الشهرية، مثل الماغنسيوم والبوتاسيوم والحديد، وهذا ما يجعلها تصاب بالتعب والقلق والضيق، فجميع الخضراوات الورقية مثل السبانخ والجرجير والفجل، تحتوي بوفرة على تلك العناصر وأكثر مما يقلل من الألم الجسدي والنفسي الذي تشعر به تلك المرأة.

الزبادي

يحتوي الزبادي ، على نسبة كبيرة من الكالسيوم الذي يحتاجه الجسم ويفقده أثناء فترة النزيف، وذلك إلى جانب احتوائه على المزيد من البروبيوتيك، وبعض البكتريا المفيدة لتقليل التشنجات وآلام الدورة الشهرية.

الم الدورة الشهرية المكسرات

تحتوي المكسرات على الفيتامينات والدهون والمعادن والألياف الموجودة والبروتينات، فهي تعمل على تخفيف آلام البطن، والظهر، وخاصة العناصر الموجودة في الجوز واللوز والفول السوداني.

الحلبة

تعبر بذور الحلبة من أكثر الحبوب التي تستخدم كمسكن ومهدئ للألم، كما أنها مهدئ طبيعي للالتهابات، ومضادة للتشنجات، يمكن تناولها كمشروب ساخن، أو أكل الحبوب محلاة بالعسل الأسود.

ألم الدورة الشهرية الشيكولاتة الداكنة

تحتوي الشيكولاتة الداكنة على المزيد من مضادات الأكسدة والمركبات التي تزيد من مستويات السيروتونين في الجسم، فهي تعمل على تحسين الحالة المزاجية، والشعور بالراحة، والتقليل من المزاج السيئ.

السلمون

يحتوي السلمون على المزيد من أحماض أوميجا 3، وهي مفيدة بشكل عامل للصحة، والبشرة والشعر، كما أنها تساعد على الشعور بالراحة، وتقليل من ألم المغص والتشنجات خلال الفترة التي تمر بها المرأة بالدورة الشهرية.