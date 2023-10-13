خطوات سهلة وسريعة لإزالة العلكة من السجاد.. الثلج الأبرز

MENAFN - Youm7) سقوط العلكة على الأرضيات الصلبة من الممكن أن يكون هناك حيل سهلة لإزالتها، لكن عند سقوطها على الملابس أوالسجاد يصعب التخلص منها بسهولة، بسبب قوة ثباتها في ألياف السجاد، ووفقًا لما جاء في موقع "لايف هاك"نستعرضخلال السطور التالية أبرزالخطوات السهلة في إزالة العلكة من السجاد بدون أن تتأثر ألياف السجاد.

قطعة من العلكة فوق السجادخطوات إزالة العلكة" اللبان" من السجاد باستخدام الثلج:

قومي بتجميد العلكة عن طريق وضع قطع الثلج عليها، لذا قومي بوضع

مكعبات الثلج في كيس بلاستيكي قابل للغلق، ثم ضعي الكيس على اللبان واتركيه 10 دقائق.

ثم اكشطي العلكة بأي أداة متوفرة لديك، يمكن أن تستخدمي حافة بطاقة الائتمان القديمة أو سكين الزبدة أو الملعقة ، مع مراعاة أن يكون الكشط برفق منعًا لسحب العديد من الألياف.

ثم تخلصي من بقايا العلكة المتبقية، بواسطة خليط نصف ملعقة صغيرة من سائل غسل الأطباق ونصف كوب من الخل الأبيض المقطر في وعاء صغير.

قومي بغمس

فرشاة ذات شعيرات ناعمة في الخليط، ثم ضعيها على البقايا واتركيها 10 دقائق، ثم افركي المنطقة بلطف وامسحِ بقطعة قماش أخرى جافة بقايا الخليط.

ثم اتركي السجاد حتي تجف تمامًا في الهواء ثم استخدم المكنسة الكهربائية لرفع الألياف وإنعاشها.





طرق إزالة العلكة من السجاد باستخدام مجفف الشعر:تسخين العلكة:

اضبطي مجفف الشعرعلى درجة حرارة متوسطة ثم ضعيه مباشرة فوق قطعة العلكة لكن بمسافة تبعد عن السجاد.

تغطية العلكة بكيس:

قومي بتغطية العلكة بكيس من البلاستيك،

ثم اضغطي على الكيس من على سطح العلكة و سوف تلتصق العلكة الناعمة بالكيس البلاستيكي

حتى تتمكني من رفعها بعيدًا عن السجادة ويفضل أن تقومي بتكرار ذلك حتى تختفي العلكة بشكل تام .

إزالة أي بقايا:

قومي بإزالة أي بقايا وأوساخ متبقية باستخدام قطعة قماش من الألياف الدقيقة ومحلول الخل وسائل غسيل الأطباق المتوفر لديك.

خطوات إزالة العلكة من السجاد بالكحولأو الخل:

حضري وعاء مناسب وضعي فيه القليل من الخل

ثم حضري قطعة مناسبة من القطن

ثم قومي بغمسها في وعاء الخل أو الكحل ثم ضعيها على

العلكة لمدة خمس دقائق على الأقل

ثم استخدمي استخدم بطاقة ائتمان قديمة أو سكين زبدة أو ملعقة لكشط العلكة

تنظيف السجاد



