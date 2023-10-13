خطوات سهلة وسريعة لإزالة العلكة من السجاد.. الثلج الأبرز

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- Youm7) سقوط العلكة على الأرضيات الصلبة من الممكن أن يكون هناك حيل سهلة لإزالتها، لكن عند سقوطها على الملابس أوالسجاد يصعب التخلص منها بسهولة، بسبب قوة ثباتها في ألياف السجاد، ووفقًا لما جاء في موقع "لايف هاك"
نستعرض
خلال السطور التالية أبرزالخطوات السهلة في إزالة العلكة من السجاد بدون أن تتأثر ألياف السجاد.
قطعة من العلكة فوق السجاد
خطوات إزالة العلكة" اللبان" من السجاد باستخدام الثلج:
قومي بتجميد العلكة عن طريق وضع قطع الثلج عليها، لذا قومي بوضع
مكعبات الثلج في كيس بلاستيكي قابل للغلق، ثم ضعي الكيس على اللبان واتركيه 10 دقائق.
ثم اكشطي العلكة بأي أداة متوفرة لديك، يمكن أن تستخدمي حافة بطاقة الائتمان القديمة أو سكين الزبدة أو الملعقة ، مع مراعاة أن يكون الكشط برفق منعًا لسحب العديد من الألياف.
ثم تخلصي من بقايا العلكة المتبقية، بواسطة خليط نصف ملعقة صغيرة من سائل غسل الأطباق ونصف كوب من الخل الأبيض المقطر في وعاء صغير.
قومي بغمس
فرشاة ذات شعيرات ناعمة في الخليط، ثم ضعيها على البقايا واتركيها 10 دقائق، ثم افركي المنطقة بلطف وامسحِ بقطعة قماش أخرى جافة بقايا الخليط.
ثم اتركي السجاد حتي تجف تمامًا في الهواء ثم استخدم المكنسة الكهربائية لرفع الألياف وإنعاشها.
طرق إزالة العلكة من السجاد باستخدام مجفف الشعر:
تسخين العلكة:
اضبطي مجفف الشعرعلى درجة حرارة متوسطة ثم ضعيه مباشرة فوق قطعة العلكة لكن بمسافة تبعد عن السجاد.
تغطية العلكة بكيس:
قومي بتغطية العلكة بكيس من البلاستيك،
ثم اضغطي على الكيس من على سطح العلكة و سوف تلتصق العلكة الناعمة بالكيس البلاستيكي
حتى تتمكني من رفعها بعيدًا عن السجادة ويفضل أن تقومي بتكرار ذلك حتى تختفي العلكة بشكل تام .
إزالة أي بقايا:
قومي بإزالة أي بقايا وأوساخ متبقية باستخدام قطعة قماش من الألياف الدقيقة ومحلول الخل وسائل غسيل الأطباق المتوفر لديك.
خطوات إزالة العلكة من السجاد بالكحول
أو الخل:
حضري وعاء مناسب وضعي فيه القليل من الخل
ثم حضري قطعة مناسبة من القطن
ثم قومي بغمسها في وعاء الخل أو الكحل ثم ضعيها على
العلكة لمدة خمس دقائق على الأقل
ثم استخدمي استخدم بطاقة ائتمان قديمة أو سكين زبدة أو ملعقة لكشط العلكة
تنظيف السجاد
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