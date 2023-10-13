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مصر للزيوت ردًا على المركزى للمحاسبات: تنشيط المبيعات لزيادة الأرباح

10/13/2023 11:22:21 PM
(MENAFN- Youm7) قالت شركة مصر للزيوت والصابون، إنها تعمل على تنشيط المبيعات في ظل ظروف المنافسة، يأتي ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره لمراجعة القوائم المالية للشركة في الفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2023، بضرورة العمل على تنشيط المبيعات وفتح أسواق جديدة لمنتجات الشركة وترشيد التكاليف لتعظيم العائد على منتجاتها، وذلك بعد تحقيق الشركة صافي ربح عن الفترة 3.285 مليون جنيه، بعد تأثره بإيرادات أخرى غير مرتبطة بنشاط الشركة الرئيسي تتمثل في فروق عملة وإيجارات دائنة وفوائد دائنة بإجمالي نحو 29.045 مليون جنيه.



أضافت الشركة، أنه تم تحصيل جزء من المديونية خلال العام المالي 2022/2023، وجاري متابعة الإجراءات القانونية، وذك ردًا على تضمن حسابي العملاء والأرصدة المدينة أرصدة متوقفة منذ عدة سنوات بلغت 22.6 مليون جنيه صدر بشأنها أحكام لصالح الشركة.



أشارت شركة مصر للزيوت والصابون، إلى أنه سيتم تدعيم المخصص عن المطالبة الواردة بنحو 15.8 مليون جنيه ضرائب شركات أموال عن السنوات من 2018 حتى 2020، والتي تم الاعتراض عليها بتاريخ 3 نوفمبر 2021، وإحالتها إلى لجنة داخلية، وذلك بعد الاتفاق مع اللجنة عن فروق الضريبية.



أوضحت الشركة، أسباب تقييم كمية 291 طن إنتاج تام من الزيت الخليط نمرة (1) بمصنعي الزقازيق وسندوب بنحو 11.146 مليون جنيه وبمتوسط تكلفة 38302 جنيه للطن في حين تبلغ هذه التكلفة طبقًا لقوائم التكاليف الفعلية 32.8 ألف جنيه مما أدى إلى تقييم مخزون الإنتاج التام آخر المدة بالزيادة بنحو 1.593 مليون جنيه؛ لأنه تم احتساب تكلفة الزيت رقم (1) بأسعار الزيت الخام الواردة بخطاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتماشيًا مع الزيادة التي طرأت على سعر تسليم الزيت الخليط نمرة (1) المعبأ.












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