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مطاحن مصر العليا: الاتفاق مع مستثمر سعودى لاستصلاح ألفين فدان بـتوشكى

10/13/2023 11:22:21 PM
(MENAFN- Youm7) قالت شركة مطاحن مصر العليا ، إنها اتفقت مع المستثمر السعودي محمد بن ضحيان بن عبد العزيز على شراء الشركة ألفين فدان بمدينة توشكى لزراعة القمح، على أن يتولى المستثمر السعودي (المساهم في شركة المطاحن بنسبة 20%) استصلاحها وزراعتها دون تحمل الشركة أية أعباء مالية، وذلك لمدة تأجير 20 عامًا على أن يسدد قيمة الأرض بالكامل خصمًا من القيمة الإيجارية، وسيتم العرض على الجمعية العامة غير العادية لاعتماد الاتفاق، يأتي ذلك في ظل رغبة الشركة في تنويع الأنشطة لزيادة الإيرادات، دون تحملها أية أعباء مالية.



جاء ذلك في تقرير شركة مطاحن مصر العليا، للرد على مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات للقوائم المالية للشركة في 30 يونيو لعام 2023، والتي تضمنت ملاحظة بأن رصيد حساب الإنفاق الاستثماري للشركة تضمن مبلغ 8.047 مليون جنيه مسدد لجهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة قيمة نسبة 25% من إجمالي ثمن لأرض المخصصة للشركة بمدينة توشكى الجديدة ومساحتها 2006 فدان بإجمالي قيمة 30.214 مليون جنيه، دون أن يتم اتخاذ إجراء لدعوة الجمعية العامة غير العادية لتعديل النظام الأساسي للشركة بإضافة نشاط استصلاح وزراعة الأراضي، وعدم إجراء أي دراسات جدوى فنية أو اقتصادية أو مالية أو قانونية مسبقة قبل الشراء، كما تم استلام الأرض دون بدء تنفيذ أي أعمال.



أشارت الشركة، إلى إجراءات استغلال قطع الغيار والرواكد، وذلك من خلال دراسة مخزون قطع الغيار، والتنبيه بعدم شراء أصناف جديدة إلا بعد الرجوع للمخازن للتأكد من عدم وجود الأصناف المطلوب شراؤها، كما أنها تقوم بالتصرف الاقتصادي الأمثل في أصناف المخزون الراكد بعرضها للبيع في مزادات علنية بما يعود بالنفع على الشركة، وبالنسبة لكافة الرواكد والكهنة يتم حصر وتقييم المخلفات وعرضها للبيع في مزادات أو مفاوضات وناتج البيع يتم تحميله على حساب قائمة الدخل أرباح بيع مخلفات.



أوضحت شركة مطاحن مصر العليا، أسباب التفاوت في نصيب القمح التمويني المطحون بين المطاحن التابعة للشركة، وذلك بسب أن الكميات المطحونة بكل مطحن وعدد العاملين والحالة الفنية والآلات ومعدات الطحن، فكلما زادت الكمية المطحونة كلما قلت التكلفة، أما بالنسبة للتفاوت في تكلفة تصنيع جوال الدقيق زنة 50 كيلو لإنتاج الخبز بسبب الكميات المصنعة، كما أن عدد العمال وزيادة الأجور بكل مخبز له أكبر الأثر في تفاوت التصنيع.












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