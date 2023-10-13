Saturday, 14 October 2023 08:01 GMT

أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة خلال أسبوع..البنك التجارى فى الصدارة

10/13/2023 11:22:21 PM
(MENAFN- Youm7) تصدر سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 25.3 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.5 مليار جنيه، يليه سهم "بلتون المالية القابضة" بحجم تداول بلغ 298.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 836.5 مليون جنيه.



وجاء في المركز الثالث "مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو" بحجم تداول بلغ 1.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 462 مليون جنيه، ثم "حديد عز" بحجم تداول 6.8 مليون ورقة، وبقيمة تداول 365 مليون جنيه، ثم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول 29.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 329.8 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.



وفي المركز السادس "مجموعة أي أف جي القابضة" بحجم تداول بلغ 21.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 319.6 مليون جنيه، ثم "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول 4.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 299 مليون جنيه، ثم "أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي"، بحجم تداول 1.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 281.6 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "الصناعات الكيماوية المصرية-كيما"، بحجم تداول 27.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 259.4 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "السويدي إليكتريك" بحجم تداول بلغ 11.1 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 248.3 مليون جنيه.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 20002.10 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-ثاني أسبوع في شهر أكتوبر- فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 3706.60 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 5551.88 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 24103.66 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.30% ليغلق عند مستوى 5308.74 نقطة.














MENAFN13102023000132011024ID1107239482

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث