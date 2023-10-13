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زيادة صادرات كيما إلى 4.7 مليار جنيه..ومصر للألومنيوم تقترب من 10 مليارات

10/13/2023 11:22:21 PM
(MENAFN- Youm7) نجحت عدد من الشركات الحكومية المدرجة بالبورصة المصرية، فى تحقيق طفرة في الصادرات خلال العام المالي 2022/2023، مستفيدة من فروق سعر العملة مما انعكس على تحسن نتائج أعمال الشركة، وزيادة صافى الربح لمستويات قياسية.



وحققت شركة مصر للألومنيوم ، صادرات بلغت 130 ألف طن خلال العام المالى 2022/2023 بقيمة 9.914 مليار جنيه تعادل 371 مليون دولار، بنسبة حوالي 46% من كمية المبيعات البالغة حوالي 283 ألف طن.



ويختص نشاط شركة مصر للألومنيوم بإنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته وسبائكه ومشتقاته ومشغولاته في الداخل والخارج، وما يستتبع ذلك من عمليات أو أنشطة أخرى لازمة لهذا الغرض أو متعلقة به استيرادًا وتصديرًا.



وحققت شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما )، صادرات بلغت 185.257 مليون دولار بما يعادل 4.7 مليار جنيه العام المالي 2022/2023 مقابل 2.9 مليار جنيه العام المالي الماضي بنسبة تطور 164%، ومستهدف 2.15 مليار جنيه، موزعة بين كمية صادرات النترات بلغت 561 طن مقابل 1300 طن للعام السابق وبنسبة 43%، ومستهدف 3500 طن، وبلغت كمية صادرات سماد اليوريا 362 ألف طن مقابل 302.5 ألف طن بنسبة تطور 119%، ومستهدف 233.9 ألف طن.



وحققت شركة كيما، إيرادات بلغت 6.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 4.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/2022 بنسبة نمو 149%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 1.15 مليار جنيه مقارنة مع 651 مليون جنيه بنسبة نمو 177%.



وتعمل شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما في إنتاج الأسمدة ونترات الأمونيوم النقية والفيروسيليكون وغبار السيلكا وتعبئة الأكسجين وأي منتجات أخرى مرتبطة أو مكملة لتلك المنتجات والإتجار فيها بالذات أو بالتوكيل ومباشرة جميع العمليات المالية والتجارية المتعلقة بها، ويجوز للشركة أن تشترك عن طريق الوكالة التجارية أو الصناعية مع الهيئات والشركات التي تزاول أعمالًا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في الداخل أو الخارج.



ويتوزع هيكل ملكية شركة "كيما" بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بحصة 69.818%، وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي بحصة 19.271%، وبنك مصر بحصة 3.779%، وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال 0.940%، والهيئة الزراعية المصرية 0.001%، واتحاد العاملين المساهمين 0.001%.












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