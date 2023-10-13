متحف الطفل ينظم احتفالية باليوم العالمي للفتاة.. اليوم

MENAFN - Youm7) ينظم مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل " في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم احتفالية باليوم العالمى للفتاة الذى يهدف إلى حماية حقوق الفتيات فى جميع مناحى الحياة "التعليم، التغذية، الرعاية الصحية والطبية".

وقال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المتحف إن الدولة مكنت الفتاة والمرأة المصرية من الوصول الى أهدافها، حيث حظيت المرأة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية بالعديد من الحقوق والمكتسبات، وأصبحت تشكل عنصر هاما فى المجتمع، ولها دور فى كافة الأحداث، ومكانتها فى مقدمة الصفوف .

ويشمل الاحتفال العديد من الفعاليات التي تستهدف الفتيات وأسرهم حيث تتنوع لتشمل ورش فنون تشكيلية

لتعليم الطباعة بالاستنسل وأشكال فنية بالفوم، وورشة للرسم الحر وآخري

للرسم علي الوجوه وبالتوازي مع الورش تقدم الدكتورة سهير صفوت أستاذ

علم الاجتماع بجامعة عين شمس محاضرة بعنوان

"التربية الايجابية"

يعقبها حوار

ثقافي بعنوان

"التخطيط لمستقبل صانعة السعادة"



وفى ختام اليوم تقدم فرقة "كذا لون" عرضا فنيا لمسرح العرائس والأراجوز وفقرات بوجى وطمطم والنحلة الكسولة وفقرة

"علمونا فى مدرستنا" إلي جانب عدد من المسابقات التفاعلية.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً

باعتبار الحادي عشر من أكتوبر من كل عام اليوم الدولي للفتاة، وذلك للاعتراف بحقوق الفتيات وبالتحديات الفريدة التي تواجهها الفتيات في جميع أنحاء العالم، ويهدف إلى تركيز الاهتمام على الحاجة إلى التصدي للتحديات التي تواجهها الفتيات وتعزيز تمكين الفتيات وإقرار حقوق الإنسان المكفولة لهن.